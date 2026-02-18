PS Plus im März 2026 - Sony nimmt uns wieder 4 Spiele weg und mit Extra solltet ihr unbedingt dieses spaßige Actionfest zocken

Diese PlayStation Plus-Spiele verlassen die Extra-Bibliothek im März 2026.

Linda Sprenger
18.02.2026 | 06:00 Uhr

Das sind die PS Plus Extra-Abgänge im März 2026.

Die PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Februar 2026 können mit entsprechendem Abo seit gestern ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden. Mittlerweile ist auch bekannt, von welchen PlayStation Plus Extra-Spielen wir uns im nächsten Monat wieder verabschieden müssen.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra wahrscheinlich im März 2026

Dank der "Last Chance to Play"-Sektion (via Reddit) aus dem japanischen PlayStation Store kennen wir vier Titel, die die Extra-Bibliothek voraussichtlich im nächsten Monat verlassen. Die japanischen PS Plus-Abgänge decken sich in den meisten Fällen mit den europäischen.

Demnach fliegen folgende Spiele am 17. März 2026 raus:

Video starten 1:29 Teenage Mutant Ninja Turtles - Shredder’s Revenge - Neuer Trailer verrät den Release-Termin - Shredder’s Revenge - Neuer Trailer verrät den Release-Termin

Insbesondere der Abgang von Shredder's Revenge wurmt die Community. Holt den Titel unbedingt nach, wenn ihr auf kurzweilige und flotte 2D-Retro-Kloppereien steht. Der Titel ist quasi ein Liebesbrief an alte Konami-Arcade-Spiele aus den 90ern, samt unkompliziertem Kampfsystem, tollem Soundtrack und schick inszenierten Bosskämpfen.

In der unteren Übersicht findet ihr übrigens alle ab sofort verfügbaren Februar 2026-Titel von PS Plus Extra/Premium:

Die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des März 2026-Lineups werden übrigens voraussichtlich am 11. März 2026 enthüllt und werden am 17. März 2026 im PlayStation Store freigeschaltet.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PlayStation Plus-Spiele aus der oberen Liste wollt ihr jetzt noch nachholen?

