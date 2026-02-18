PS Plus im März 2026 - Sony nimmt uns wieder 4 Spiele weg und mit Extra solltet ihr unbedingt dieses spaßige Actionfest zocken

Das sind die PS Plus Extra-Abgänge im März 2026.

Die PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Februar 2026 können mit entsprechendem Abo seit gestern ohne weitere Zusatzkosten heruntergeladen werden. Mittlerweile ist auch bekannt, von welchen PlayStation Plus Extra-Spielen wir uns im nächsten Monat wieder verabschieden müssen.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra wahrscheinlich im März 2026

Dank der "Last Chance to Play"-Sektion (via Reddit) aus dem japanischen PlayStation Store kennen wir vier Titel, die die Extra-Bibliothek voraussichtlich im nächsten Monat verlassen. Die japanischen PS Plus-Abgänge decken sich in den meisten Fällen mit den europäischen.

Demnach fliegen folgende Spiele am 17. März 2026 raus:

Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy

R-Type Final 3 Evolved

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Cris Tales

Insbesondere der Abgang von Shredder's Revenge wurmt die Community. Holt den Titel unbedingt nach, wenn ihr auf kurzweilige und flotte 2D-Retro-Kloppereien steht. Der Titel ist quasi ein Liebesbrief an alte Konami-Arcade-Spiele aus den 90ern, samt unkompliziertem Kampfsystem, tollem Soundtrack und schick inszenierten Bosskämpfen.

In der unteren Übersicht findet ihr übrigens alle ab sofort verfügbaren Februar 2026-Titel von PS Plus Extra/Premium:

Die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des März 2026-Lineups werden übrigens voraussichtlich am 11. März 2026 enthüllt und werden am 17. März 2026 im PlayStation Store freigeschaltet.

