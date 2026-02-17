PS Plus Februar 2026 - Schnappt euch heute 10 neue Extra-/Premium-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Neben weiteren Bonus-Titeln ab heute mit PlayStation Plus Extra- und Premium-Abo verfügbar: Spider-Man 2.

Im Zuge der Februar 2026-Ausgabe der State of Play hat Sony zehn Bonus-Spiele für die PlayStation Plus Extra- und Premium-Abostufe angekündigt, die am heutigen Dienstag im PlayStation Store freigeschaltet werden. Wir verraten euch, zu welcher Uhrzeit ihr mit den neuen Titeln rechnen könnt.

Wann werden die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar zwischen 11/12 Uhr mittags.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Spiele mit entsprechendem PS Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

PlayStation Plus Extra/Premium - Alle neuen Bonus-Spiele des Februar 2026-Aufgebots im Überblick

Diese Spiele bekommt ihr ab heute mit PS Plus Extra- oder Premium-Abo:

Marvel's Spider-Man 2

Test Drive Unlimited Solar Crown

Neva

Season: A Letter to the Future

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Monster Hunter Stories

Venba

Echoes of the End: Enhanced Edition

Rugby 25

Diese Spiele bekommt ihr ab heute nur mit PS Plus Premium-Abo:

Disney Pixar Wall-E

1:13 Marvel's Spider-Man 2 schwingt sich mit dem Launch-Trailer auf die PS5

Autoplay

Das große Highlight in diesem Monat ist ohne Zweifel Insomniac Games' Open World-Actionspiel Marvel's Spider-Man 2, das nicht nur eine fantastische Schwungmechanik und ein komplexes Kampfsystem bietet, sondern auch eine emotionale Superheldengeschichte. Mehr dazu lest ihr im GamePro-Test zum PS5-Exclusive:

Die Abgänge im Februar 2026

Mit der heutigen Freischaltung der neuen PS Plus Extra- und Premium-Titel müssen wir uns heute außerdem von einer Handvoll Titel verabschieden. Diese Spiele fliegen aus der Extra-Bibliothek:

WWE 2K25

The Ascent

Cult of the Lamb

New World: Aeternum

Rez Infinite

SaGa Frontier Remastered

Super Neptunia RPG

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und nun seid wie immer ihr an der Reihe: Auf welches PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiel aus dem Februar 2026-Aufgebot freut ihr euch am meisten und warum?