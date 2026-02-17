PS Plus Februar 2026 - Schnappt euch heute 10 neue Extra-/Premium-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Heute werden die PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat Februar 2026 veröffentlicht. Das ist die Uhrzeit der Freischaltung für Marvel's Spider-Man 2 und Co.

Linda Sprenger
17.02.2026 | 06:00 Uhr

Neben weiteren Bonus-Titeln ab heute mit PlayStation Plus Extra- und Premium-Abo verfügbar: Spider-Man 2. Neben weiteren Bonus-Titeln ab heute mit PlayStation Plus Extra- und Premium-Abo verfügbar: Spider-Man 2.

Im Zuge der Februar 2026-Ausgabe der State of Play hat Sony zehn Bonus-Spiele für die PlayStation Plus Extra- und Premium-Abostufe angekündigt, die am heutigen Dienstag im PlayStation Store freigeschaltet werden. Wir verraten euch, zu welcher Uhrzeit ihr mit den neuen Titeln rechnen könnt.

Wann werden die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele veröffentlicht?

  • Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar zwischen 11/12 Uhr mittags.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Spiele mit entsprechendem PS Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

PlayStation Plus Extra/Premium - Alle neuen Bonus-Spiele des Februar 2026-Aufgebots im Überblick

Diese Spiele bekommt ihr ab heute mit PS Plus Extra- oder Premium-Abo:

  • Marvel's Spider-Man 2 
  • Test Drive Unlimited Solar Crown
  • Neva
  • Season: A Letter to the Future
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
  • Monster Hunter Stories
  • Venba
  • Echoes of the End: Enhanced Edition
  • Rugby 25

Diese Spiele bekommt ihr ab heute nur mit PS Plus Premium-Abo:

  • Disney Pixar Wall-E

Video starten 1:13 Marvel's Spider-Man 2 schwingt sich mit dem Launch-Trailer auf die PS5

Das große Highlight in diesem Monat ist ohne Zweifel Insomniac Games' Open World-Actionspiel Marvel's Spider-Man 2, das nicht nur eine fantastische Schwungmechanik und ein komplexes Kampfsystem bietet, sondern auch eine emotionale Superheldengeschichte. Mehr dazu lest ihr im GamePro-Test zum PS5-Exclusive:

Mehr zum Thema
Marvel's Spider-Man 2 im Test - Abwechslung pur: Die (fast) perfekte Open World-Action für PS5
von Linda Sprenger
Marvels Spider-Man 2 im Test - Abwechslung pur: Die (fast) perfekte Open World-Action für PS5

Die Abgänge im Februar 2026

Mit der heutigen Freischaltung der neuen PS Plus Extra- und Premium-Titel müssen wir uns heute außerdem von einer Handvoll Titel verabschieden. Diese Spiele fliegen aus der Extra-Bibliothek:

  • WWE 2K25
  • The Ascent
  • Cult of the Lamb
  • New World: Aeternum
  • Rez Infinite
  • SaGa Frontier Remastered
  • Super Neptunia RPG
Mehr zu eurem PS Plus-Abo
PS Plus Essential im Februar 2026: Das sind die 4 neuen Bonus-Spiele
von Eleen Reinke
PS Plus Essential im Februar 2026: Das sind die 4 neuen Bonus-Spiele
PS Plus könnte teurer werden - und schuld ist die RAM-Krise
von Tobias Veltin
PS Plus könnte teurer werden - und schuld ist die RAM-Krise

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und nun seid wie immer ihr an der Reihe: Auf welches PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiel aus dem Februar 2026-Aufgebot freut ihr euch am meisten und warum?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
PS Plus Februar 2026 - Schnappt euch heute 10 neue Extra-Premium-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

vor 5 Minuten

PS Plus Februar 2026 - Schnappt euch heute 10 neue Extra-/Premium-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung
PC-Gamer spielt Red Dead Redemption 2 auf Ultra-Settings und sein Laptop raucht im wahrsten Sinne des Wortes komplett ab

vor 9 Stunden

PC-Gamer spielt Red Dead Redemption 2 auf Ultra-Settings und sein Laptop raucht im wahrsten Sinne des Wortes komplett ab
Schatzjäger hatte Game Boy-Spiel auf einem Schweizer Acker gefunden und erst dank Tausenden Fans auf der ganzen Welt konnte er rausfinden, was für ein Spiel es war   2  

vor 10 Stunden

Schatzjäger hatte Game Boy-Spiel auf einem Schweizer Acker gefunden und erst dank Tausenden Fans auf der ganzen Welt konnte er rausfinden, was für ein Spiel es war
LEGO-Glückspilz bekommt von seiner Tante gleich 42 klassische Sets geschenkt und einige der Modelle sind schon einzeln über 250 Euro wert

vor 11 Stunden

LEGO-Glückspilz bekommt von seiner Tante gleich 42 klassische Sets geschenkt und einige der Modelle sind schon einzeln über 250 Euro wert
mehr anzeigen