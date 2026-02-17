PS Plus Februar 2026 - Schnappt euch heute 10 neue Extra-/Premium-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Im Zuge der Februar 2026-Ausgabe der State of Play hat Sony zehn Bonus-Spiele für die PlayStation Plus Extra- und Premium-Abostufe angekündigt, die am heutigen Dienstag im PlayStation Store freigeschaltet werden. Wir verraten euch, zu welcher Uhrzeit ihr mit den neuen Titeln rechnen könnt.
Wann werden die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele veröffentlicht?
- Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar zwischen 11/12 Uhr mittags.
GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Spiele mit entsprechendem PS Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.
PlayStation Plus Extra/Premium - Alle neuen Bonus-Spiele des Februar 2026-Aufgebots im Überblick
Diese Spiele bekommt ihr ab heute mit PS Plus Extra- oder Premium-Abo:
- Marvel's Spider-Man 2
- Test Drive Unlimited Solar Crown
- Neva
- Season: A Letter to the Future
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
- Monster Hunter Stories
- Venba
- Echoes of the End: Enhanced Edition
- Rugby 25
Diese Spiele bekommt ihr ab heute nur mit PS Plus Premium-Abo:
- Disney Pixar Wall-E
Das große Highlight in diesem Monat ist ohne Zweifel Insomniac Games' Open World-Actionspiel Marvel's Spider-Man 2, das nicht nur eine fantastische Schwungmechanik und ein komplexes Kampfsystem bietet, sondern auch eine emotionale Superheldengeschichte. Mehr dazu lest ihr im GamePro-Test zum PS5-Exclusive:
Die Abgänge im Februar 2026
Mit der heutigen Freischaltung der neuen PS Plus Extra- und Premium-Titel müssen wir uns heute außerdem von einer Handvoll Titel verabschieden. Diese Spiele fliegen aus der Extra-Bibliothek:
- WWE 2K25
- The Ascent
- Cult of the Lamb
- New World: Aeternum
- Rez Infinite
- SaGa Frontier Remastered
- Super Neptunia RPG
Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium
Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.
In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).
Und nun seid wie immer ihr an der Reihe: Auf welches PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiel aus dem Februar 2026-Aufgebot freut ihr euch am meisten und warum?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.