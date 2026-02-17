Statt 650 Euro für das neue Pokémon-LEGO-Set zu zahlen, bastelt dieser Baumeister einfach seine eigene, extrem witzige Billo-Version

LEGO bringt demnächst ein großes, neues Pokémon-Set auf den Markt, das aus Bisaflor, Glurak und Turtok besteht. Aber diese Budget-Version hier sieht deutlich witziger aus.

David Molke
17.02.2026 | 19:34 Uhr

Ja, das ist ein Bisaflor. (Bild: instagram.commoptoptrev). Ja, das ist ein Bisaflor. (Bild: instagram.com/moptoptrev).

Das neue Pokémon-LEGO-Set mit den drei Kanto-Startern ist mit knapp 650 Euro sehr teuer. Da lassen sich einige Fans Alternativen einfallen, die dem Original in nichts nachsteht. Naja, in fast nichts. Aber in diesem Fall ist es viel witziger und origineller.

LEGO-Baumeister zeigt seine geniale, zum Schreien witzige Pokémon-Version

Falls ihr es nicht wusstet, wisst ihr es jetzt: Am 27. Februar kommt ein neues Pokémon-Set von LEGO auf den Markt, das ziemlich beeindruckend aussieht. Es besteht aus Glurak, Turtok und Bisaflor. Alle drei Pokémon sehen richtig cool aus und sind ziemlich groß. Aber der Preis liegt bei stolzen 649,99 Euro.

Video starten 1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Viele LEGO-Baumeister und Pokémon-Fans schreckt das natürlich ab. Dementsprechend hat sich der Instagram-User moptoptrev – der schon Erfahrung mit MOCs (My Own Creation) hat – überlegt, einfach selbst eine simplere, günstigere Version dieses Sets zu erstellen. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und sorgt für unzählige begeisterte, sehr amüsierte Reaktionen.

Hier könnt ihr euch die Budget-Variante der drei überaus beliebten Pokémon selbst ansehen:

Wie der Ersteller des Posts selbst in der Caption schreibt, handelt es sich hierbei nicht um Pokémon, sondern um die drei LEGO-"pokeeman" Vernisore, Churizerd und Blustoyze (nicht zu verwechseln mit Venusaur, Charizard und Blastoise, wie die drei im Original auf Englisch heißen). Es soll sich dabei um das legendäre Trio der pokeeman-Starter aus der "Kando-Region" handeln. Damit will der Baumeister natürlich scherzhaft darauf anspielen, dass seine Kreation doch ein wenig anders ist.

Gleichzeitig schwelgt moptoptrev in Erinnerungen an die "guten alten Zeiten", in denen es nur 150 Pokémon gab, sämtliche Gras- oder Geist-Pokémon den Typ Gift innehatten und es auch nur einen einzigen Drachen-Typen-Move gab. Damals konnte laut dem Insta-User einfach alles mit einer Psycho-Attacke geregelt werden.

Mehr Pokémon gibt es hier:
Pokémon Pokopia-Dev bestätigt wichtige Koop-Funktion, die sich Nintendo für Animal Crossing unbedingt abschauen sollte
von Maximilian Franke
Pokémon-Spieler zockt zum 1. Mal das 26 Jahre alte Pokémon Gelb und plötzlich sind alle Pokémon zum Käfersammler geworden
von David Molke
Pokémon Karmesin & Purpur schenken euch nur noch diese Woche ein seltenes Pokémon, das ihr regulär nicht fangen könnt - hier ist der Code
von Maximilian Franke

Die absichtlich kurios zusammengebastelten Billo-Versionen des teuren LEGO-Sets kommen jedenfalls extrem gut bei der Community an. Der Insta-Post hat schon über 71.000 Likes und in den über 1.000 Kommentaren feiern eigentlich alle dieses Set. Viele fragen auch nach den Bauplänen, um sich selbst diese Version zusammenbauen zu können.

Wie gefällt euch das Set? Welches findet ihr besser und würdet ihr 650 Euro für die drei Pokémon zahlen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
PC-Spieler kauft Mainboard für 50 Dollar, bekommt SSDs im Wert von über 1.000 dazu und jetzt diskutiert die Community, ob das korrekt war

vor 57 Minuten

PC-Spieler kauft Mainboard für 50 Dollar, bekommt SSDs im Wert von über 1.000 dazu und jetzt diskutiert die Community, ob das korrekt war
Statt 650 Euro für das neue Pokémon-LEGO-Set zu zahlen, bastelt dieser Baumeister einfach seine eigene, extrem witzige Billo-Version

vor einer Stunde

Statt 650 Euro für das neue Pokémon-LEGO-Set zu zahlen, bastelt dieser Baumeister einfach seine eigene, extrem witzige Billo-Version
30 Jahre lang verlassenes Schiff birgt 50 alte Arcade-Automaten – Echter Gaming-Schatz   1     1

vor 2 Stunden

30 Jahre lang verlassenes Schiff birgt 50 alte Arcade-Automaten – Echter Gaming-Schatz
Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit   1  

vor 3 Stunden

Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit
mehr anzeigen