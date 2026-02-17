Statt 650 Euro für das neue Pokémon-LEGO-Set zu zahlen, bastelt dieser Baumeister einfach seine eigene, extrem witzige Billo-Version

Ja, das ist ein Bisaflor. (Bild: instagram.com/moptoptrev).

Das neue Pokémon-LEGO-Set mit den drei Kanto-Startern ist mit knapp 650 Euro sehr teuer. Da lassen sich einige Fans Alternativen einfallen, die dem Original in nichts nachsteht. Naja, in fast nichts. Aber in diesem Fall ist es viel witziger und origineller.

LEGO-Baumeister zeigt seine geniale, zum Schreien witzige Pokémon-Version

Falls ihr es nicht wusstet, wisst ihr es jetzt: Am 27. Februar kommt ein neues Pokémon-Set von LEGO auf den Markt, das ziemlich beeindruckend aussieht. Es besteht aus Glurak, Turtok und Bisaflor. Alle drei Pokémon sehen richtig cool aus und sind ziemlich groß. Aber der Preis liegt bei stolzen 649,99 Euro.

1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Viele LEGO-Baumeister und Pokémon-Fans schreckt das natürlich ab. Dementsprechend hat sich der Instagram-User moptoptrev – der schon Erfahrung mit MOCs (My Own Creation) hat – überlegt, einfach selbst eine simplere, günstigere Version dieses Sets zu erstellen. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und sorgt für unzählige begeisterte, sehr amüsierte Reaktionen.

Hier könnt ihr euch die Budget-Variante der drei überaus beliebten Pokémon selbst ansehen:

Wie der Ersteller des Posts selbst in der Caption schreibt, handelt es sich hierbei nicht um Pokémon, sondern um die drei LEGO-"pokeeman" Vernisore, Churizerd und Blustoyze (nicht zu verwechseln mit Venusaur, Charizard und Blastoise, wie die drei im Original auf Englisch heißen). Es soll sich dabei um das legendäre Trio der pokeeman-Starter aus der "Kando-Region" handeln. Damit will der Baumeister natürlich scherzhaft darauf anspielen, dass seine Kreation doch ein wenig anders ist.

Gleichzeitig schwelgt moptoptrev in Erinnerungen an die "guten alten Zeiten", in denen es nur 150 Pokémon gab, sämtliche Gras- oder Geist-Pokémon den Typ Gift innehatten und es auch nur einen einzigen Drachen-Typen-Move gab. Damals konnte laut dem Insta-User einfach alles mit einer Psycho-Attacke geregelt werden.

Die absichtlich kurios zusammengebastelten Billo-Versionen des teuren LEGO-Sets kommen jedenfalls extrem gut bei der Community an. Der Insta-Post hat schon über 71.000 Likes und in den über 1.000 Kommentaren feiern eigentlich alle dieses Set. Viele fragen auch nach den Bauplänen, um sich selbst diese Version zusammenbauen zu können.

Wie gefällt euch das Set? Welches findet ihr besser und würdet ihr 650 Euro für die drei Pokémon zahlen?