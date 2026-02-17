PC-Spieler kauft Mainboard für 50 Dollar, bekommt SSDs im Wert von über 1.000 dazu und jetzt diskutiert die Community, ob das korrekt war

Dieser Mensch hatte extremes Glück und konnte ein echtes Schnäppchen machen. Aber hätte er den Verkäufer nicht vielleicht darauf aufmerksam machen sollen, wie viel das Ganze aktuell wirklich wert ist?

David Molke
17.02.2026 | 20:15 Uhr

So sehen die vier SSDs aus, die dieser Reddit-User gratis ergattert hat (Bild: reddit.comuserR550MAGIC2). So sehen die vier SSDs aus, die dieser Reddit-User gratis ergattert hat (Bild: reddit.com/user/R550MAGIC2/).

Ist es in Ordnung, Leuten etwas für sehr wenig Geld abzukaufen, von dem sie überhaupt nicht wissen, dass es eigentlich sehr viel mehr wert ist? Genau diese Frage wird heftig unter einem Beitrag auf Reddit debattiert, in dem sich ein User freut, zu einem leicht beschädigten Mainboard für nur 50 US-Dollar gleich vier, aktuell sehr teure SSDs dazubekommen zu haben.

PC-Bastler schnappt sich Mainboard mit vier zusätzlichen SSDs zum Spottpreis

Auf Ebay wurde von dem Reddit-User R550MAGIC2 ein Angebot entdeckt, das eigentlich viel zu gut klingt, um wahr zu sein. Der Anbieter wollte ein Mainboard loswerden, bei dem sich einige Pins verbogen hatten. Eigentlich kein allzu großes Problem, aber natürlich delikat und heikel zu reparieren. Er wollte 50 Dollar für das Motherboard.

Video starten 1:37:10 Komplette Katastrophen: Die größten Gaming-Flops

Wie der Käufer aber schon auf einem Bild erkennen konnte, steckten auf diesem Mainboard auch noch vier SSDs samt Heatsinks. Da die KI-Blase aktuell für stetig steigende Preise und eine regelrechte RAM- und Speicherkrise sorgt, sind diese SSDs momentan richtig wertvoll.

Das wusste der Verkäufer offensichtlich nicht und der Käufer hat es ihm auch nicht gesagt. Stattdessen hat er den Deal schnellstmöglich abgewickelt und sich das Motherboard mit den vier SSDs für nur 50 Dollar geschnappt.

Die vier SSDs funktionieren laut ihm ganz hervorragend und es handelt sich dabei um die folgenden Modelle:

  • 2 x 4TB SN850X
  • 1 x 2TB Corsair MP600
  • 1 x 2TB Intel 670p nvme

Und das sind die Preise, die aktuell für die SSDs so abgerufen werden (Tendenz steigend):

  • 400 Euro
  • ab 300 Euro
  • 225 Euro

Allein die beiden Western Digital-SSDs mit 4 TB sind zusammen also schon um die 800 Euro wert (umgerechnet knapp 950 US-Dollar). Mit den beiden anderen SSDs und den Heatsinks landen wir sehr schnell bei Preisen jenseits der 1.000 Euro.

Der Kauf war also ein monströs gutes Schnäppchen und die Ware locker das 20-Fache des Preises wert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren wird dementsprechend entweder gewitzelt, dass dieses Motherboard wahrscheinlich geklaut worden wäre, der Verkäufer wirklich absolut gar keine Ahnung hatte oder dass der Käufer ihn schlicht und ergreifend ganz übel über den Tisch gezogen hat.

Er selbst verneint, dass es sich dabei um einen Rip-Off gehandelt haben könnte. Schließlich habe er das zum Verkauf stehende Gerät für den veranschlagten Preis gekauft. Aber ihm wird trotzdem von mehreren anderen Reddit-Usern vorgeworfen, unehrlich gewesen zu sein und die Naivität des Verkäufers sowie ihn selbst absichtlich ausgenutzt zu haben.

"Du wusstest, dass es deutlich mehr wert war, als ihm klar war, und hast nichts gesagt. Das ist beschissenes Verhalten."

Mehr:
30 Jahre lang verlassenes Schiff birgt 50 alte Arcade-Automaten – Echter Gaming-Schatz
von Samara Summer
PC-Gamer spielt Red Dead Redemption 2 auf Ultra-Settings und sein Laptop raucht im wahrsten Sinne des Wortes komplett ab
von David Molke
Schatzjäger hatte Game Boy-Spiel auf einem Schweizer Acker gefunden und erst dank Tausenden Fans auf der ganzen Welt konnte er rausfinden, was für ein Spiel es war
von David Molke

Da stellt sich natürlich ganz allgemein die Frage nach der Moral. Ist das einfach ein guter Deal und sehr großes Glück für den Verkäufer gewesen, oder hat er sich unfair und unehrlich verhalten? Hätte der Verkäufer darauf hinweisen sollen oder gar müssen, dass das Angebotene überhaupt nicht zu dem Preis passt, der dafür verlangt wurde?

Wie seht ihr die Angelegenheit und wie würdet ihr in so einem Fall handeln?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
PC-Spieler kauft Mainboard für 50 Dollar, bekommt SSDs im Wert von über 1.000 dazu und jetzt diskutiert die Community, ob das korrekt war

vor 57 Minuten

PC-Spieler kauft Mainboard für 50 Dollar, bekommt SSDs im Wert von über 1.000 dazu und jetzt diskutiert die Community, ob das korrekt war
Statt 650 Euro für das neue Pokémon-LEGO-Set zu zahlen, bastelt dieser Baumeister einfach seine eigene, extrem witzige Billo-Version

vor einer Stunde

Statt 650 Euro für das neue Pokémon-LEGO-Set zu zahlen, bastelt dieser Baumeister einfach seine eigene, extrem witzige Billo-Version
30 Jahre lang verlassenes Schiff birgt 50 alte Arcade-Automaten – Echter Gaming-Schatz   1     1

vor 2 Stunden

30 Jahre lang verlassenes Schiff birgt 50 alte Arcade-Automaten – Echter Gaming-Schatz
Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit   1  

vor 3 Stunden

Das beste Spiel 2026 laut Metacritic soll auch auf Konsolen kommen - die Umsetzung ist schon in Arbeit
mehr anzeigen