90 auf Metacritic: PS Plus nimmt euch bald gefeiertes Spiel mit Traumwertungen weg, also beeilt euch!

Holt noch schnell das fantastische Animal Well nach!

Für viele Spieler*innen sind Aboservices wie der Game Pass oder PlayStation Plus insbesondere deshalb spannend, weil sie damit regelmäßig die Chance bekommen, Geheimtipps auszuprobieren, die sie sonst wahrscheinlich nie kaufen würden. Animal Well fällt genau in diese Kategorie und mauserte sich im vergangenen Jahr als echter Überraschungshit.

Noch könnt ihr Animal Well via PlayStation Plus Extra zocken. Aber nicht mehr lange. Schon bald verlässt das gefeierte Metroidvania den kostenpflichtigen Online-Service.

Um welches Spiel geht es? Animal Well

Animal Well Wann verlässt Animal Well PS Plus Extra? Voraussichtlich am 15. April 2025.

Das erwartet euch in Animal Well

0:29 Animal Well ist das bislang außergewöhnlichste Metroidvania des Jahres

Darum geht's: Animal Well ist ein 2D-Metroidvania, das euch als kleines Knubbelwesen in eine düstere Welt wirft, die von mysteriösen Tierwesen bevölkert wird. Genretypisch erkundet ihr die Spielwelt und schaltet nach und nach neue Fähigkeiten frei, die euch immer weiter voranbringen.

Das ist die große Besonderheit: Doch Animal Well ist kein typisches Metroidvania und verzichtet auf eine für andere Genrevertreter essenzielle Mechanik, nämlich auf das Kämpfen. Stattdessen löst ihr kleinere Puzzles, die von vielen Kritiker*innen gerade wegen ihres genialen Spieldesigns gelobt werden. Mehr dazu verrät euch Kollege Dennis in seiner Spielvorstellung:

Mehr zum Thema 91 auf Metacritic und jetzt bei PS Plus Extra: Warum ihr Animal Well unbedingt spielen solltet von Dennis Michel

Wenn ihr Animal Well noch spielen wollt, dann habt ihr dazu zum Glück noch ein paar Tage Zeit. Wie oben erwähnt, verabschiedet sich das Spiel voraussichtlich am 15. April von PS Plus Extra. Mit einer Spielzeit von rund 10 Stunden dürftet ihr noch nicht in Zeitnot geraten.

Alle PS Plus Extra-Abgänge im April 2025 im Überblick

Neben Animal Well verlassen im kommenden Monat folgende Titel die Bibliothek von PS Plus Extra:

Tales of Kenzera: Zau

Nour: Play With Your Food

Deliver Us Mars

Miasma Chronicles

Stray Blade

Kena: Bridge of Spirits

Slay The Spire

Alle Spiele, die im März 2025 zu PS Plus Extra und Premium hinzugefügt wurde, findet ihr in der unten verlinkten GamePro-Übersicht:

PS Plus Essential-Spiele (April 2025) werden in dieser Woche angekündigt

Alle Mitglieder des kostenpflichtigen Online-Service dürfen sich in dieser Woche übrigens auf die Enthüllung der Essential-Titel des April 2025-Lineups freuen: Am Mittwoch (26. März) gibt Sony die neuen Bonus-Spiele bekannt, ab 01. April könnt ihr euch die Titel dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen, wenn ihr über ein aktives Abo verfügt.

Verratet uns doch gerne in der Kommentarsektion: Habt ihr Animal Well schon ausprobiert? Oder werdet ihr den Titel jetzt noch fix nachholen?