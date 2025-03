PS Plus Extra/Premium im März 2025 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele im Live-Ticker

Heute werden die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium bekanntgegeben.

Sony wird am heutigen Mittwoch ankündigen, welche Spiele noch im März in die Bibliotheken von PS Plus Extra und PS Plus Premium wandern. Damit ihr stets auf dem aktuellen Stand seid, werden wir die Enthüllung für euch im Live-Ticker begleiten. So erfahrt ihr auch, wenn einzelne Titel bereits vorab leaken oder generell neue Gerüchte aufkommen.

7:43 Uhr Moin ihr Lieben! In wenigen Stunden werden die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium offiziell enthüllt. Was in der Zwischenzeit unter anderem durch Leaks durchsickert, posten wir euch hier in den Live-Ticker.

PS Plus Extra/Premium im März 2025: Das sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 12.03.2025

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Woher wisst ihr das? Die Enthüllung der neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium erfolgt nach einem allmonatlich gleichen Muster. So schaltet Sony die Spiele am dritten Dienstag des Monats – jetzt am 18. März – frei und enthüllt sie am Mittwoch zuvor.

Die PS Plus Essential-Spiele für März sind bereits da

Bereits zu Beginn des Monats schaltet Sony die neuen Spiele für PS Plus Essential frei. Im März könnt ihr euch unter anderem auf Dragon Age: The Veilguard freuen:

PS Plus Essential für März 2025 Das sind die 3 neuen Spiele für den Abo-Service von Eleen Reinke

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im März

Neue Spiele kommen, alte Spiele verschwinden aus den Bibliotheken von PS Plus, soweit so bekannt. Auf folgende Titel müsst ihr voraussichtlich ab dem 18. März verzichten (via Eurogamer):

Resident Evil 3

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Mortal Kombat 11

Street Fighter 5

Dragon Ball Z: Kakarot

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Final Fantasy Type-0 HD

Ich wünsche mir schon lange Breath of Fire 3 und 4 für PS Plus Premium, doch welche Spiele stehen bei euch hoch im Kurs und ihr wollt sie am besten noch im März in der Bibliothek sehen?