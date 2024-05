91 auf Metacritic und jetzt bei PS Plus Extra: Warum ihr Animal Well unbedingt spielen solltet

Animal Well ist jüngst erschienen und eines der bestbewerteten Spiele des Jahres.

Gerade in Wochen, in den ausnahmsweise nicht ein AAA-Blockbuster den nächsten jagt, ist es doch wunderbar, wenn fantastische "kleine" Spiele die Lücke füllen. So jüngst geschehen mit Animal Well, das ihr seit Donnerstag auf PS5, Nintendo Switch und PC (läuft auch wunderbar auf dem Steam Deck) zocken könnt und das eine Traumwertung von 91 Punkten auf Metacritic abstauben konnte.

Cool ist auch, dass ihr das außergewöhnliche 2D-Metroidvania, ein Abo vorausgesetzt, über PS Plus Extra und Premium zocken könnt. Warum ihr das unbedingt tun solltet, wollen wir euch eben erklären.

Vorab könnt ihr euch hier im Trailer einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen:

0:29 Animal Well ist das bislang außergewöhnlichste Metroidvania des Jahres

Das Wichtigste zu Animal Well in aller Kürze

Animal Well ist ein 2D-Metroidvania von Entwickler Billy Basso mit Pixel-Optik, das euch ohne an die Hand zu nehmen in eine von mysteriösen Tieren bevölkerte düstere Spielwelt wirft und sagt "los, mach mal und erkunde!".

Genre-typisch müsst ihr natürlich an neue Items kommen, um zuvor verschlossene Wege zu öffnen. Allerdings ist Animal Well weit ungewöhnlicher, als ihr vielleicht gerade denkt.

Hier haben wir für euch noch ein paar wichtige Fakten zusammengetragen:

Genre: Metroidvania Modi: Einzelspieler Release: 09. Mai Plattformen: PS5, Switch, PC (auch Steam Deck) Sprachausgabe: Deutsche Untertitel Preis: 25 Euro Enthalten in: PS Plus Extra/Premium

Das macht Animal Well so einzigartig

Zunächst einmal kommt Animal Well ganz ohne Kämpfe aus und setzt hingegen auf kleine feine Puzzles, die nicht allzu schwer sind, in denen ihr aber auch mal um die Ecke denken müsst. Dieses für Metroidvanias ungewöhnliche Spielprinzip motiviert dabei ungemein.

Animal Well wird aber nicht zu Unrecht von einigen Kritiker*innen auch mit dem Indie-Hit Outer Wilds verglichen, da es euch ohne jegliche Erklärung in eine super atmosphärische Spielwelt wirft und es einfach eine helle Freude ist herauszufinden, was hier eigentlich Sache ist.

Auch wenn es Bilder nur erahnen lassen, Animal Well ist super atmosphärisch und zieht euch schnell in seine Spielwelt rein.

So entschlüsselt ihr die vielen, vielen Geheimnisse des Spiels mit jedem gefundenen Item etwas mehr und könnt euch auch nach dem Durchspielen (ca. 10 Stunden) noch zig Abende damit beschäftigen Neues zu entdecken.

Ohne euch zu Spoilern sagen wir nur, dass nach dem Ende noch lange nicht Schluss ist!

Und noch ein Kuriosum zum Schluss

Herausgebracht wird das Spiel von Publisher Bigmode, der sicher nicht vielen unter euch ein Begriff ist, vielleicht aber der YouTuber Videogamedunkey. Der hat die Firma zusammen mit seiner Frau Leah gegründet hat und vor zwei Jahren vollmundig ankündigte "die besten Spiele, die es gibt" zu veröffentlichen.

Ziemliche große Worte, aber hey, Animal Well ist ihr erstes Spiel und ...eines der besten, die es aktuell gibt. Es bleibt jedenfalls super spannend zu sehen, welche Spiele Bigmode noch herausbringt und ob sie ebenfalls ihrem Leitsatz gerecht werden.