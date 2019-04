Die PS Plus-Spiele im April 2019 sind bekannt, und diesen Monat können sich Abonnenten das Survival-Spiel Conan Exiles und das Souls-like The Surge herunterladen. In der Region Asien sieht das Line-up allerdings ein bisschen anders aus.

Anstelle von blutrünstigen Barbaren gibt's dort nämlich ein atmosphärisches PS4-Spiel gratis, das einigen PS Plus-Usern aus dem Subreddit wesentlich besser gefällt als Conan Exiles: What Remains of Edith Finch.

Was ist What Remains of Edith Finch?

What Remains of Edith Finch ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über eine Familie aus dem US-Staat Washington, die von einem mysteriösen Fluch heimgesucht wurde. Jedes Familienmitglied ist tot. Bis auf die 17-jährige Edith. Und so begleiten wir das Mädchen zurück in das verlassene Haus ihrer Kindheit und versuchen die verschiedenen Schicksale wieder zusammenzusetzen.

Das Besondere? Jedes Zimmer eines Familienmitglieds stellt dabei ein eigenes Kapitel des Spiels dar. Nach und nach lernen wir die Schicksale der verschiedenen Charaktere kennen, und jedes Mal wird eine neue Spielmechanik vorgestellt: Einmal schlüpfen wir beispielsweise in die Rolle verschiedenster Tiere. Ein anderes Mal spielen wir einen kitschigen Horror-Comic nach.

In unserem Test staubt das Adventure von Giant Sparrow eine 86 ab und überzeugt insbesondere wegen seiner melancholischen Stimmung, interessanten Charakteren und seiner abwechslungsreichen Erzählweise. Auf Metacritic liegt der Titel sogar bei 88 Punkten.

Hättet ihr lieber What Remains of Edith Finch im PS Plus-Lineup für diesen Monat gehabt?

Quelle: PlayStationAsia