PS Plus: Von wegen mies! Dieses Gratis-Game erobert gerade die Herzen

Die PS Plus-Spiele im Mai stießen nicht bei jedem Abonnenten des Service auf Gegenliebe. Das aktuelle Lineup erntete von vielen Seiten harsche Kritik. Doch ein Gratis-Titel für PS4 hat viele Spieler nun vom Gegenteil überzeugt: Das düstere wie emotionale Adventure What Remains of Edith Finch.

Ein Spiel, das ihr nicht verpassen dürft

Warum die Enttäuschung? Sowohl in den einschlägigen Foren als auch in der Kommentarsektion auf GamePro.de sammelten sich etliche enttäuschte Stimmen zum Mai-Lineup. Der oft genannten Grund? Mit Overcooked und What Remains of Edith Finch stehen diesmal keine Blockbuster, sondern zwei kleinere Spiele zum Download bereit.

"Spricht mich jetzt nicht so an - da waren For Honor, Mad Max und CoD andere Kaliber^^", schreibt etwa User Fearstriker99 in den Kommentaren unter unserer News zur PS Plus-Ankündigung. "bisl mager, ein kleines Spiel und ein ganz kleines Spiel - für mich fehlt da einfach was diesen Monat.", meint Moosman.

Doch Edith Finch ist ein echter Schatz. Nicht nur unserer Meinung nach.

Auch andere zeigten sich erfreut darüber, dass es diesmal ein Spiel wie Edith Finch ins PS Plus-Aufgebot geschafft hat. Mittlerweile ist das Adventure seit zwei Wochen im Store für Abonnenten gratis erhältlich - und konnte bislang mehr Spieler von seinen Qualitäten überzeugen.

Was sagen Spieler jetzt zu Edith Finch? "Ich würde gerne meine Erinnerungen löschen, nur um es noch einmal spielen zu können. "Obwohl es nur kurz ist, gehört es für mich zu den besten 5 Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe", schreibt jetzt ein PS Plus-User im Subreddit und erntet damit viel Zustimmung.

"Dieses Spiel ist eure Zeit einfach Wert, eine schöne Story kombiniert mit hübscher Grafik geben Edith Finch ein großes Plus. Ich zweifelte zuerst an dem Spiel, gab ihm aber eine Chance und wurde nicht enttäuscht".

Was macht Edith Finch so besonders?

What Remains of Edith Finch ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über eine Familie aus dem US-Staat Washington, die von einem mysteriösen Fluch heimgesucht wurde. Jedes Familienmitglied ist tot. Bis auf die 17-jährige Edith.

Wir begleiten das Mädchen zurück in das verlassene Haus ihrer Kindheit und versuchen die verschiedenen Schicksale wieder zusammenzusetzen, indem wir uns unseren Weg durch das Haus bahnen und die Zimmer unserer verlorenen Geschwister, Cousins und Co. besuchen.

Jedes Zimmer eines Familienmitglieds stellt dabei ein eigenes Kapitel des Spiels dar.

Nach und nach lernen wir die Schicksale der verschiedenen Charaktere kennen, und jedes Mal werden neue Spiel-Elemente vorgestellt: Einmal schlüpfen wir beispielsweise in die Rolle verschiedenster Tiere. Ein anderes Mal spielen wir einen kitschigen Horror-Comic nach.

"Das Ende der Finch-Familie wird nie wirklich gezeigt. Manchmal ist deutlich, was am Ende einer der Geschichten passiert, manchmal bleibt es unserer Fantasie überlassen. Fast immer trifft es mitten ins Herz.", schreibt Kollegin Rae so schön in ihrem Test zu Edith Finch und fasst damit wunderbar zusammen, warum auch ihr dem Adventure eine Chance geben solltet.

Habt ihr Edith Finch gespielt? Was ist eure Meinung zum Adventure?

