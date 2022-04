PS Plus April 2022: Restliche Gratis-Spiele kommen heute - Das ist die ungefähre Uhrzeit

Ab heute könnt ihr euch die restlichen PS Plus-Spiele für den Monat April aus dem PS Store herunterladen. Habt ihr ein entsprechendes Abo, wird eure Spiele-Bibliothek schon in wenigen Stunden um bis zu drei Spiele voller.

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung:

Datum der Freischaltung: Dienstag, der 05. April

Dienstag, der 05. April Ungefähre Uhrzeit: Gegen 12 Uhr mittags*

*Eine konkrete Uhrzeit für die Veröffentlichung der "Gratis"-Spiele für PS4 und PS5 gibt Sony nicht bekannt. Aus Erfahrung können wir euch jedoch sagen, dass die Spiele in aller Regel zwischen 12 und 13 Uhr zum Download bereitstehen. Wie gewohnt werden wir diesen Artikel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch entsprechend aktualisieren.

Das sind die PS Plus-Highlights im April 2022

Im April können wir euch gleich zwei Spiele aus dem neuen PS Plus-Lineup wärmstens empfehlen - vorausgesetzt, ihr seid Fans von Retro-Plattformern und Deckbuilder-Roguelikes.

Für Jump&Run-Fans:

Ihr solltet unbedingt einen Blick in das Spongebob-Remake werfen. Mit Battle for Bikini Bottom - Rehydrated erwartet euch nämlich die Neuauflage des 3D-Plattformers, der ursprünglich 2003 für PS2 und Xbox erschien und in den Folgejahren zum Kultklassiker wurde.

Darum geht's: Im Spiel schlüpft ihr in die Haut - oder besser gesagt die Hosen - von Spongebob, Sandy und Patrick, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben, und müsst Bikini Bottom vor der drohenden Roboterinvasion retten. Gehüpft wird durch kunterbunte und schicke Level, das Remake kann sich nämlich optisch durchaus sehen lassen und ist für Fans der Serie ein absolutes Muss.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im GamePro-Test:

34 6 Mehr zum Thema Ein schwammtastisches Remake

Für Fans von Roguelikes und Deckbuildern

Euch hingegen können wir nur raten, einen Blick in Slay the Spire zu werfen. Der Mix aus Roguelike, Deckbuilder und Dungeon-Crawler gehört mit zum Besten, was die Genre in den vergangenen Jahren hervorgebracht haben.

Darum geht's: Im Spiel arbeitet ihr euch durch prozedural generierte Level und besiegt an deren Ende einen Bossgegner. Gekämpft wird rundenbasiert und zwar mit einem Deck aus Karten, mit denen ihr Angriffe ausführt, eure Defensive stärkt oder eure Gegner mit Debuffs belegt. Scheitert ihr, heißt es Game Over und es geht von vorne los. Strategie ist in Slay the Spire alles und seid ihr einmal im Kartensog, kommt ihr hier so schnell nicht mehr raus. Versprochen!

Letzte Chance! Bis die neuen PS Plus-Spiele in den PS Store wandern, könnt ihr euch noch bis zum Mittag die Gratis-Games aus dem März herunterladen. Mit dabei sind Ghostrunner, ARK, Team Sonic Racing und der Standalone-Multiplayer von Ghost of Tsushima. Mehr über die Spiele erfahrt ihr hier.

Spiel Nr. 3 im April-Lineup von PS Plus ist übrigens Hood: Outlaws and Legends. Zwar hat das Koop-Spiel im GamePro-Test keine allzu gute Figur abgegeben, seid ihr aber aktuell auf der Suche nach einem Actionspiel, das ihr kooperativ zusammen mit Freund*innen spielen könnt, dann kann ein Blick sicher nicht schaden.

PS Plus wird umgestellt: Das solltet ihr jetzt wissen

Sony hat in der vergangenen Woche eine Neuausrichtung von PS Plus angekündigt, zudem den Wegfall von PS Now bekanntgegeben. GamePro hat für euch alles Wichtige festgehalten. Wollt ihr also wissen, was es mit dem neuen Tier-System auf sich hat, was mit euren alten Abonnements passiert und welche Spiele der Service künftig bietet, dann findet ihr hier alle Infos.