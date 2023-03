PS Plus April 2023: Neue Essential-Spiele im Anmarsch - das sind Datum und Uhrzeit

An diesem Tag werden die neuen PS Plus Games des Essential-Tiers im April 2023 enthüllt.

Der März neigt sich dem Ende zu, was bedeutet, dass Sony schon sehr bald die neuen PS Plus-Spiele bekanntgeben wird, die euch mit dem Essential-Abo erwarten.

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 29. März 2022

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die Spiele verfügbar? Dienstag, der 4. April 2022 (zwischen 12 und 13 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PlayStation Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 29. März und eine Freischaltung am 4. April im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es vorab immer wieder Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen, die sich bewahrheitet haben. In diesem Monat gibt es jedoch noch keine Leaks der bekannten Quellen.

Gibt es bereits einen Leak zu PS Plus Essential im April? Nein, bislang nicht. In den letzten Monaten wurden die Essential-Titel allerdings stets von der französischen Dealsseite dealabs vorab bekanntgegeben. Es ist nicht auszuschließen, dass die neuen PS Plus-Spiele auch diesmal wieder vorzeitig durchsickern.

PS Plus - Extra und Premium-Spiele im März 2023 jetzt erhältlich

Falls ihr Extra- oder Premium-Mitglied seid, dann könnt ihr euch seit dem 21. März außerdem eine ganze Handvoll weiterer Bonus-Titel herunterladen.

Mit dabei unter anderem ist das Action-Adventure Tchia, das sich im GamePro-Test als echte Open World-Überraschung entpuppte. Den GamePlay-Trailer dazu seht ihr hier:

1:14 Tchia - Die Open World und ihre Möglichkeiten im Gameplay-Trailer

Alle neuen PS Plus-Spiele im März 2023 für Extra/Premium findet ihr in dieser Übersicht:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

