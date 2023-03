PS Plus Extra/Premium-Spiele im März 2023 kommen heute mit Open World-Überraschung

Am heutigen Dienstag werden die PS Plus-Spiele für Extra und Premium im März 2023 freigeschaltet.

Alle Mitglieder von PlayStation Plus Extra oder Premium aufgepasst: Heute gibt es eine neue Ladung Bonus-Spiele. Die Titel des März 2023-Aufgebots werden am heutigen Dienstag im PS Store freigeschaltet.



Zu welcher Uhrzeit stehen die PS Plus Extra/Premium-Spiele im März bereit?

Zwischen 12 und 13 Uhr. Eine konkrete Uhrzeit nennt Sony nicht. Wir werden diesen Artikel updaten, sobald ihr die Titel mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

Die neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im März 2023

Die folgenden Spiele könnt ihr euch ab heute Mittag herunterladen, wenn ihr entweder ein aktives PS Plus Extra- oder Premium-Abo habt:

Die neuen Spiele der Klassiker-Bibliothek von PS Plus Premium:

Das Highlight in diesem Monat: Tchia

1:24 Tchia - Neuer Trailer zeigt Kostüme, Masken und Items aus dem Open-World-Abenteuer

Tchia ist ein Open World-Titel, der in einer fiktiven Inselwelt spielt. Als 12-Jährige Tchia müsst ihr euren Vater aus den Fängen eines bösen Tyrannen befreien. Ähnlich wie in Zelda Breath of the Wild erkundet ihr dabei eine malerische Open World, segelt mit eurem Gleiter durch die Lüfte und könnt jegliche Oberflächen erklimmen.

Die große Besonderheit des Spiels ist Tchias Seelensprung-Fähigkeit. Diese erlaubt es euch, fast jedes Tier und fast jeden Gegenstand in der Spielwelt zu übernehmen. Ihr könnt also beispielsweise ins Fell eines Hirsches schlüpfen, mit dem ihr euch viel schneller durch die Open World fortbewegen könnt.

Ebenfalls erwähnenswert: Tchia wirkt nur auf den ersten Blick harmonisch und niedlich. Tatsächlich steckt das Inselabenteuer voller Überraschungen und setzt auf jede Menge schwarzen Humor, der für unerwartete Lacher sorgt. Im GamePro-Test schneidet Tchia mit einer guten Wertung von 83 Punkten ab.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus.

Darin beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welches neues Bonus-Game bei PS Plus Extra/Premium freut ihr euch im März 2023 besonders und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!