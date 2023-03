PS Plus Essential im April 2023: Das erste Gratis-Spiel ist bereits bekannt

Das erste PS Plus-Spiel für April 2023 ist bekannt.

Regulär würde Sony die neuen PS Plus Essential-Spiele für April 2023 eigentlich erst in einigen Wochen enthüllen. Jetzt hat der PlayStation Blog aber überraschend bereits den ersten Titel bekannt gegeben – und es ist noch dazu ein Day One-Release im Abo, kommt also direkt zu seiner Veröffentlichung zu PS Plus.

Dieses Spiel ist bereits für PS Plus Essential im April 2023 bekannt

Ab wann ist das Spiel verfügbar? Wie die anderen PS Plus Essential-Titel auch wird Meet your Maker ab dem 4. April zum Download verfügbar sein, wenn ihr ein PS Plus-Abonnement besitzt. Damit kommt das Spiel sogar direkt zu seinem Release zu PS Plus.

Wann werden die restlichen PS Plus Essential-Spiele bekannt gegeben? Planmäßig wird Sony die restlichen Titel am 29. März 2023 enthüllen, wenn sie sich an ihren bisherigen Zeitplan halten.

Vergesst nicht die PS Plus Essential-Spiele für März 2023

Auch im März stehen euch drei Gratis-Spiele bei PS Plus Essential zur Verfügung. Wenn ihr sie euch noch sichern wollt, müsst ihr das bis zum 4. April tun, wenn die Titel des Folgemonats live gehen. Alle PS Plus-Spiele für März stellen wir euch hier genauer vor:

Das ist Meet your Maker

2:05 Meet Your Maker: Endzeit-Ninjas erobern grausame Festungen, die ihr selbst baut

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Meet your Maker ist ein Multiplayer-Shooter von Behaviour Interactive, den Macher*innen von Dead by Daylight und soll eine Mischung aus "Aufbau- und Überfall-Spiel" sein. Ihr tretet dabei gegen andere Spieler*innen an und müsst deren Außenposten überfallen, um euch ihren Loot zu sichern. Gleichzeitig baut ihr auch eure eigene Basis auf und versucht, sie mit möglichst vielen Fallen und Wachen zu spicken, um eure eigenen Wertsachen zu schützen.

Für euren Charakter könnt ihr aus verschiedene Loadouts wählen und euch auf Fernkampf, Nahkampf oder Defensive spezialisieren. Wer nicht nur gegen sondern auch mit Freund*innen spielen will, kann außerdem als Zweier-Team zusammen antreten.

Was haltet ihr von dem ersten bekannten PS Plus-Titel für April? Welche Spiele würdet ihr euch noch wünschen?