PS Plus Essential im März 2023 bekannt: Das sind die neuen Gratis-Spiele

Etwas überraschend hat Sony während der heutigen State of Play die Gratis-Spiele für PS Plus im März 2023 für PS4 und PS5 bekanntgegeben. Hier erfahrt ihr, welche Titel in Essential, Extra und Premium landen.

Diese PS Plus Essential-Spiele sind mit dabei:

Wann werden die Spiele veröffentlicht? Laut Sony stehen die Spiele ab dem 07. März zum Download bereit und können bis zum 03. April heruntergeladen werden.

Das PS Plus-Highlight im März

Battlefield 2042

12:31 Es hat über 17 Monate gedauert, aber jetzt macht Battlefield 2042 tatsächlich richtig Spaß

Battlefield 2042 hat zum Release Ende 2021 berechtigterweise so einiges an Kritik einstecken müssen. Speziell in den vergangenen Monaten hat sich unter anderem mit dem neuen Klassensystem und Überarbeitungen an den Maps im Multiplayer-Shooter von DICE so einiges getan. Was genau, erfahrt ihr im Video oben.

Dadurch, dass das Spiel im März in PS Plus Essential landet, könnt ihr euch von den Neuerungen jetzt selbst einen Eindruck machen.

Neue Spiele für PS Plus Extra und Premium

Aber nicht nur die Essential-Spiele im März 2023 wurden auf der State of Play bekanntgegeben. Auch wissen wir jetzt, welche Spiele Abonnent*innen mit Extra und Premium erwarten:

Tchia kommt direkt in PS Plus

Richtig cool: Das kunterbunte und überaus vielversprechende Adventure Tchia landet zum Release am 21. März direkt in PS Plus Extra für PS4 und PS5. Hier könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel machen:

2:00 Tchia: Im schicken Open-World-Spiel könnt ihr euch in fast jeden Gegenstand verwandeln

Kollegin Samara konnte das Spiel in einer Preview-Version bereits spielen. Ihren Ersteindruck von Tchia könnt ihr euch unter dem Link durchlesen.

Alle Infos aus der State of Play

Wie gewohnt, findet ihr bereits eine ausführliche Zusammenfassung der State of Play auf GamePro, darunter die neuen Infos zu Suicide Squad: Kill the Justice League, dem neuen Spiel von Rocksteady (Arkham-Serie).

Wie gefallen euch die neuen Spiele für PS Plus im März 2023 und was sagt ihr zu Tchia?