PS Plus: In Asien gibt es ein 3. Gratis-Spiel, das wir nicht bekommen

Während wir in Europa wie in den letzten Monaten auch im November mit zwei PS Plus-Spielen Vorlieb nehmen müssen, dürfen sich asiatische Nutzer über einen dritten PS4-Titel im Bunde freuen, den sie sich diesen Monat aus dem PlayStation Store herunterladen können.

Das asiatische PS Plus-Lineup für den Monat November 2019 umfasst damit:

Ein Reddit-User machte kürzlich im PS Plus-Subreddit auf den Bonus-Titel im asiatischen Lineup aufmerksam. Und tatsächlich: Im Asia-PS Store wird Redout für PS Plus-User ohne Zusatzkosten angeboten.

Das Action-RPG Nioh und das Horror-Spiel Outlast 2 bekommen wir hierzulande mit einem aktiven PS Plus-Abo ebenfalls, nur auf Redout: Lightspeed Edition müssen wir eben verzichten. In unserem PS Store ist der Racer für alle PS4-Spieler, ganz egal ob nun PS Plus-Mitglied oder nicht, zum regulären Preis von aktuell 39,99 Euro erhältlich.

Was ist Redout für ein Spiel?

Redout ist ein futuristisches Rennspiel im Stil von F-Zero und Wipeout, das auf der Unreal Engine 4 basiert. Dabei jagen wir in schwebenden Raumgleitern durch Eislandschaften, Wüsten oder Städte und erreichen dabei Geschwindigkeiten von über 800 km/h.

Insgesamt fünf verschiedene Teams stehen uns zu Auswahl, die jeweils einzigartige Gleiter mitbringen. Durch Power-Ups können wir die Fähigkeiten unserer Fahrzeuge zusätzlich verfeinern.

Es gibt sogar einen Couch-Koop: Auf insgesamt 25 Strecken treten wir in sieben verschiedenen Spielmodi an, darunter in Rennen gegen die Zeit, um die höchste Geschwindigkeit, oder gegen bis zu vier andere Spieler im lokalen Koop-Modus.

