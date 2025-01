Die 20 besten PS Plus-Spiele 2024: Diese Bonus-Spiele bei PlayStation Plus-Extra hatten die meisten Spielerzahlen

Red Dead Redemption 2 gehörte zu den beliebtesten PS Plus-Games 2024.

Das Jahr 2025 ist angebrochen und die ersten PS Plus-Games des Jahres sind seit gestern bekannt! An dieser Stelle nehmen wir uns aber noch einmal Zeit für einen Rückblick aufs vergangene PS Plus-Jahr.



Die Website Truetrophies.com hat nämlich nach eigenen Angaben basierend auf 3,5 Millionen aktiven PSN-Accounts die Debüt-Spielerzahlen der PS Plus Extra und Premium-Spiele des vergangenen Jahres analysiert und daraufhin Toplisten zusammengestellt, die wir hier für euch aufbereitet haben. Also nicht lange schnacken, welche PS Plus-Spiele waren 2024 am beliebtesten?

Das sind übrigens die PS Plus-Spiele bei Essential im Januar 2025:

Die beliebtesten PS Plus Extra-Spiele 2024 nach Spielerzahlen

Dead Island 2 Dave the Diver The Plucky Squire The Last of Us Part 1 Police Simulator Patrol Officers Dying Light 2 Sonic Frontiers Remnant 2 Red Dead Redemption 2 Cult of the Lamb Need for Speed Unbound Marvel’s Midnight Suns Grand Theft Auto San Andreas - The Definitive Edition Tiny Tina's Wonderlands Forspoken Animal Well Monster Hunter Rise Grand Theft Auto 5 Dredge Resident Evil 2

Auf Platz 1 der PS Plus Extra-Spiele mit den meisten Spielerzahlen zum Eintritt in die PS Plus-Bibliothek verzeichnet die Zombie-Klopperei Dead Island 2, die ihr euch hier im Trailer ansehen könnt:

2:17 Dead Island 2 - Der actionreiche neue Trailer feiert den Release der Zombie-Prügelei - Der actionreiche neue Trailer feiert den Release der Zombie-Prügelei

Schön zu sehen ist, dass insbesondere kleinere Titel wie The Plucky Squire, Dave the Diver und Cult of the Lamb oben in der Liste mitspielen. Hier dürfte der "Frischefaktor" bzw. Unbekanntheitsfaktor dieser Titel eine große Rolle spielen, den das PS Plus-Abo eignet sich perfekt dazu, Titel auszuprobieren, die die Mehrheit eben nicht direkt auf dem Schirm hat.

Hier könnt ihr euch Platz 2 der Liste, Dave the Diver, im Trailer ansehen:

1:03 Dave the Diver bekommt großen neuen DLC und schickt euch "in the Jungle"

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele im Januar 2025 enthüllt?

Für die Enthüllung der neuen Bonus-Games müsst ihr euch noch ein Weilchen gedulden: Sony gibt die Extra- und Premium-Titel des Januar 2025-Aufgebots am Mittwoch, den 15. Januar 2025 bekannt. Ab Dienstag, den 21. Januar könnt ihr euch die neuen Bonus-Spiele dann mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Welche PS Plus-Spiele waren im vergangenen Jahr eure persönlichen Highlights?