PS Plus Dezember 2020-Spiele im Anmarsch: Termin & Uhrzeit

Schon bald erfahren wir, welche neuen Spiele Sony den PS Plus-Abonnenten Dezember 2020 anbietet. Das Unternehmen hält sich dabei im Grunde an folgendes Muster für die Bekanntgabe:

Voraussichtlicher Termin: 25. November 2020 (Mittwoch)

(Mittwoch) Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutsche Zeit)

(deutsche Zeit) Live-Schaltung der PS Plus-Spiele: 1. Dezember 2020 (Dienstag)

Wie kommt es zu diesem Termin? Regulär veröffentlicht Sony die PS Plus-Spiele des jeweiligen Monats am ersten Dienstag im PlayStation Store. Am Woche in der Woche zuvor gibt das Unternehmen dann bekannt, welche Spiele die Abonnenten erwarten dürfen. Daher dürfte die Enthüllung der neuen PS-Plus-Spiele am 25. November stattfinden. Traditionell werden diese dann um 17:30 Uhr auf dem Playstation Blog genannt.

Diese PS Plus-Spiele könnt ihr aktuell herunterladen

Welche Spiele gibt es aktuell? Momentan könnt ihr euch noch die Titel herunterladen, die im November freigegeben wurden. Dabei handelt es sich um:

PS Plus Collection für PS5 jetzt verfügbar

Ebenfalls im November veröffentlichte Sony die PS Plus-Collection für PS5 mit 20 spannenden Spielen, darunter God of War, Days Gone, The Last of Us Remastered. Das neue Adventure Bugsnax könnt ihr euch im Rahmen von PS Plus ebenfalls für die PS5 schnappen.

Alle 20 Spiele und Infos zur PS Plus-Collection findet ihr in unserer großen Übersicht:

Die PS Plus-Collection und Bugsnax stehen euch auch über den Dezember hinaus noch zum Download zur Verfügung - sofern ihr eine PS5 besitzt.

Welche Spiele euch dann im Dezember als PS Plus-Abonnenten erwarten, darüber spekuliert die Playstation-Community bereits.

Was glaubt ihr? Welche Spiele wird euch Sony im Dezember anbieten? Glaubt ihr, es erwartet uns ein schönes Weihnachtsgeschenk?