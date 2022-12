PS Plus Dezember 2022: Lineup wird selbst von denen gefeiert, die ME schon haben

PS Plus Essential-Abonnent*innen speisen im Dezember ganz vorzüglich: Das Lineup der Bonus-Spiele steht jetzt offiziell fest und es beinhaltet die Mass Effect: Legendary Edition. Damit bekommen alle, die das Abo haben, eine der besten Spiele-Reihen serviert, die es überhaupt gibt – und das auch noch als Remaster. An die drei Spiele umspannende, epische SciFi-Story von BioWare kommt so schnell nichts heran. Dementsprechend gut wurde die Ankündigung aufgenommen.

PS Plus Essential: Das Dezember-Lineup kommt dank Mass Effect extrem gut an

Darum geht's: Wer ein PS Plus Abo hat, bekommt jeden Monat einige Spiele ohne Zusatzkosten. Diesen Monat handelt es sich dabei um die folgenden drei Titel. Wobei, streng genommen sind es natürlich fünf Titel, immerhin stecken in der Legendary Edition sowohl Mass Effect und Mass Effect 2 als auch Mass Effect 3.

Was euch bei diesen drei beziehungsweise fünf Spielen genau erwartet (und wieso Mass Effect so fantastisch ist), könnt ihr hier in diesem GamePro-Artikel noch einmal in epischer Breite nachlesen:

So fallen die Reaktionen auf das Lineup aus:

Schon unter dem Leak zum PS Plus Essential-Lineup für Dezember 2022 haben sich viele Menschen in den GamePro-Kommentaren ordentlich gefreut.

vanjx schreibt zum Beispiel – und hat damit völlig Recht:

"Sehr schön, jeder der die Trilogie noch nicht gespielt hat, sollte dies jetzt schleunigst tun."

lucky98luciano freut sich ähnlich stark, obwohl die Mass Effect-Spiele hier schon bekannt sind:

"Über Mass Effect freue ich mich am meisten. Habe erst vor einiger Zeit mit der Trilogie auf der Series X angefangen, Game Pass sei Dank. So kann ich sie nun aber auch auf meiner main-Plattform PS5 spielen. Die alten Teile habe ich noch zuhause stehen, für die PS3."

Für Goldesd ist es sogar der "erste Monat seit einer Ewigkeit", auf den man sich freuen kann.

Durzo sieht das sehr ähnlich:

"Die Mass Effect LE hatte ich als großer Fan der Originale schon lange im Auge und ich hätte durchaus mal wieder Lust auf einen Durchgang durch diese Ausnahme-Games."

Genau wie User Out of Nowhere:

"Die Mass Effect-Trilogie habe ich schon auf der Xbox durchgespielt. Werde hier aber natürlich auch zuschlagen. Für alle, die diese Spiele noch nicht kennen und etwas mit Sci-fi anfangen können: einfach laden und spielen. Diese Spiele sind fantastisch."

Bob257 bringt es unter der offiziellen Ankündigung auf den Punkt:

"Oh man, als hätte ich jetzt mit God of War, Callisto Protocol und Dead Space Remake nicht schon genug Singleplayer Spiele in der Pipeline... Ich bräuchte mal ein halbes Jahr Arbeitslosigkeit um das alles zu bewältigen ^^"

Selbstverständlich gibt es aber auch ein paar Scherze über Biomutant und Kritik an dem mittlerweile durchaus etwas in die Jahre gekommenen Gameplay der Masss Effect-Spiele. Natürlich finden sich aber auch Leute, die Biomutant super finden.

Auf Reddit stoßen die meisten englischsprachigen Kommentator*innen in dasselbe Horn: Mass Effect Legendary Edition ist einfach genial für alle, die es noch nicht kennen – sagen fast alle, die sie schon gespielt haben. Ansonsten ärgern sich einige Wenige noch darüber, die Titel zufällig gerade erst gekauft zu haben.

Was spielt ihr als erstes, wenn ihr das Dezember 2022-Lineup über PS Plus 2022 herunterladen könnt?