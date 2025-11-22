PS Plus im Dezember 2025: Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Das ist der Termin für die Bekanntgabe der PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2025!

In knapp einem Monat weihnachtet es endlich. Davor können wir uns aber noch auf die letzte PlayStation Plus Essential-Bekanntgabe des Jahres 2025 freuen: Die Dezember-Titel stehen in wenigen Tagen an. Wir haben wie immer den voraussichtlichen Enthüllungs-Termin für euch.

An diesem Tag werden die PS Plus Essential-Spiele des Dezember 2025-Lineups enthüllt

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2025*:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 26. November 2025

Mittwoch, der 26. November 2025 voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Termin/Uhrzeit der Freischaltung der Essential-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 02. Dezember 2025

Dienstag, der 02. Dezember 2025 voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 11/12 Uhr mittags

*Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Essential-Spiele am ersten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor. Bei 17:30 Uhr handelt es sich um Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Spiele für den PlayStation Plus-Service.

PS Plus Essential im November 2025 - Diese Spiele könnt ihr euch jetzt noch herunterladen

Bis dahin könnt ihr euch noch die Essential-Games für den Monat November schnappen, diese Titel sind dabei und werden am 02. Dezember durch die neuen Essential-Spiele ausgetauscht:

Stray

EA Sports WRC 24

Totally Accurate Battle Simulator

Die PS Plus-Games Vorgestellt PS Plus Essential für November 2025 ist offiziell: Das sind die drei neuen Bonus-Spiele von Eleen Reinke

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Titel für den Monat Dezember enthüllt? Da müsst ihr euch noch ein wenig länger gedulden. Der voraussichtliche Termin:

PS Plus Extra/Premium im Dezember 2025 Bekanntgabe: 10. Dezember Freischaltung: 16. Dezember



Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo und liebäugelt damit? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PlayStation Plus Essential-Spiele wünscht ihr euch für den kommenden Monat? Schreibt uns eure Antworten wie gewohnt unten in die Kommentarsektion!