In der neuesten Episode von One Piece tauchen zwei Charaktere auf, die seit 25 Jahren nicht mehr gesehen wurden und die kennt ihr sicherlich noch

Na, diese beiden Piraten von der East Blue-Saga haben wir ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen! (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In One Piece gibt es unzählige Charaktere. Einige von ihnen waren zu Beginn der Geschichte für die Charakterentwicklung der Hauptfiguren relevant, sind danach aber nie wieder aufgetaucht.

Zwei dieser Figuren sich haben nun nach über 25 Jahren Abstinenz in der neuesten Anime-Episode gezeigt: Gin und Don Krieg.

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Autoplay

Gins und Don Kriegs zeigen sich nach über 25 Jahren während Vegapunks Übertragung

Viele Fans haben nach so vielen Jahren ohne jegliche Spur von Gin oder Don Krieg geglaubt, dass Oda die beiden bestimmt vergessen hat oder Don Krieg damals seinen Verletzungen im Kampf gegen Ruffy und Sanji erlegen ist. Nach 25 Jahren gibt es nun allerdings ein Lebenszeichen von ihnen.

X-User und One Piece-Fan PookiePiece hat mit seinen Adleraugen Gin und Don Krieg in einer Szene während Vegapunks Übertragung in Episode 1150 erspäht. Den Ausschnitt und den X-Beitrag von PookePiece seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die beiden Piraten befinden sich allem Anschein nach auf der Pirateninsel Hachinosu – und es scheint ihnen gut zu gehen! Eiichiro Oda hat Gins Versprechen gegenüber Ruffy und Sanji in Episode 47, dass sie sich auf der Grand Line wiedersehen werden, also nicht vergessen.

Gins und Don Kriegs letzter Auftritt vor über 25 Jahren

Gin und Don Krieg sind zwei Figuren, die jeder One Piece-Fan noch gut in Erinnerung haben sollte. Immerhin spielten die beiden eine wichtige Rolle im Baratie-Arc (Episode 19 bis 30), in dem Ruffy Sanji für seine Strohhut-Piratenbande rekrutieren wollte.

Sanji versorgte den am Hungertuch nagenden Gin mit Nahrung, obwohl dieser kurz zuvor von der Baratie abgelehnt wurde, weil er kein Geld hatte und sogar ein Pirat war. Aus Nächstenliebe bereitete Sanji Gin im Geheimen trotzdem etwas zu essen zu und verhalf ihm dadurch wieder auf die Beine.

Sanjis gutmütiger Akt gegenüber Gin resultierte darin, dass auch sein Piratenanführer Don Krieg vom Baratie und dem ehemaligen Piratenanführer Rotfuß-Zeff erfuhr. Krieg wollte daraufhin sein Logbuch und sogar das gesamte Restaurant an sich reißen.

So kam es zu einem Kampf zwischen Baratie, Ruffy, Sanji und den Krieg-Piraten, die diese Schlacht am Ende verloren haben! Nachdem die Krieg-Piraten also eine demütigende Niederlage durch Ruffy und Sanji hinnehmen mussten und Don Krieg selbst dem Tode nahe war, sind die beiden nicht mehr aufgetaucht.

Bis jetzt. Dass die beiden jetzt wieder auf der Bildfläche erschienen und scheinbar auch noch wohlauf sind, ist eine erfreuliche Nachricht für alle One Piece-Fans!

Habt ihr die beiden während der Übertragung von Vegapunk gesehen und würdet ihr gerne Gin und Don Krieg wieder als wichtigere Charaktere in der Geschichte sehen?