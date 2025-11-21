Live

PSN down? Störungen und Server-Status des PlayStation Network und PS Store im Live-Ticker

Das PlayStation Network spinnt herum. Die Störungen häufen sich. Im Live-Ticker halten wir euch auf dem Laufenden.

Annika Bavendiek
21.11.2025 | 16:01 Uhr

Da ärgert sich Kratos zu Recht. Da ärgert sich Kratos zu Recht.

Es ist Freitag, das Wochenende steht an und obendrein startet heute der Black Friday mit spannenden Deals im PS Store. Dummerweise zickt heute der gesamte PlayStation-Dienst herum. Im Live-Ticker gehen wir näher auf den Server-Status, die technischen Probleme und mögliche Lösungen ein.

Der aktuelle Server-Status des PSN im Live-Ticker

Freitag, 21.11.2025

16:01 Uhr

Um ein besseres Bild davon zu bekommen, wie weitreichend die Störungen sind, verratet uns doch, wie es aktuell bei euch aussieht? Schreibt uns auch gerne in die Kommentare wie euer technisches Problem genau aussieht (Store, Multiplayer, etc.).

15:46 Uhr

Da heute der Black Friday offiziell startet und es viele Angebote im PlayStation Store gibt, ist der Andrang natürlich entsprechend groß. Eventuell zu groß? Bislang hat Sony sich nicht dazu geäußert. Der PlayStation-Konzern dürfte den großen Unmut auf X, Reddit und Co. aber sicher schon bemerkt haben.

Falls auch ihr gerade nicht auf den Store zugreifen könnt, habt ihr immerhin die Möglichkeit, euch ein paar Angebote in unserem Empfehlungsartikel anzuschauen:

Mehr zum Thema
Black Friday Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt: Diese 10 Angebote für PS4 und PS5 können wir euch nur empfehlen
von Dennis Müller
Black Friday Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt: Diese 10 Angebote für PS4 und PS5 können wir euch nur empfehlen

15:29 Uhr

Die Beschwerden bei AlleStörungen halten nicht nur an, sondern häufen sich auch. Das ist kein gutes Zeichen. Ein kleiner "technischer Schluckauf" scheint das nicht mehr zu sein.

Wir selbst konnten zwar zwischendurch noch in Online-Partien starten und im Store wühlen, aber wie die Störungen eindrucksvoll zeigen, gibt es aktuell keine Garantie dafür. Es scheint noch keinen Totalausfall zu geben, aber erwartet Probleme.

Video starten 2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Die Probleme betreffen dabei offensichtlich nicht nur das PlayStation Network, das unter anderem für den Multiplayer wichtig ist, auch der Store, die Webseite und App machen Probleme. Das ist gerade an einem Tag wie heute, an dem viele Angebote neu live geschaltet wurden und das Wochenende vor der Tür steht, ärgerlich.

Wer heute bei den BlackFriday-Deals sparen will, schaut, wenn es doof läuft, in die Röhre:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Während letzten Monat zusammen mit dem PSN noch zeitgleich viele andere Dienste unter technischen Problemen litten, betrifft es jetzt (Stand: 15:30 Uhr) aber wohl hauptsächlich PlayStation. Die Server anderer Services sehen laut AlleStörungen.de soweit recht stabil aus.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Probleme mit dem PSN? Kommt ihr in den Store?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
96 Punkte: Das beste PS5-Spiel aller Zeiten laut Metacritic gibts jetzt zum Schnäppchenpreis im Black-Friday-Angebot!
1
96 Punkte: Das beste PS5-Spiel aller Zeiten laut Metacritic gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis im Black-Friday-Angebot!
2
"Ja, ich spiele schon Lotto" - Pokémon-Fan öffnet 6 Packs und zieht zweimal dieselbe Glurak-Karte, die 500 Euro wert ist
3
Die 10 besten Amazon Black Friday-Angebote: Hier findet ihr die Top-Deals zum Start des gigantischen Sales!
4
Ich erinnere euch freundlich daran, dass bei PS Plus im Januar 2026 eine Ära endet
5
One Piece: Netflix enthüllt zwei der größten Bösewichte von Staffel 2 in voller Montur
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
PSN down? Server-Status zum PlayStation Network und PS Store im Live-Ticker

vor 8 Minuten

PSN down? Server-Status zum PlayStation Network und PS Store im Live-Ticker
Baldurs Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck

vor 19 Minuten

Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck
PS5-Spiele 2025: Alle neuen PlayStation 5-Releases im aktuellen Jahr   34     6

vor einer Stunde

PS5-Spiele 2025: Alle neuen PlayStation 5-Releases im aktuellen Jahr
Tausende Switch 2- und Switch-Spiele im Angebot: Hits von Zelda bis Mario jetzt zum Sparpreis im Nintendo eShop Black Friday Sale abstauben!

vor einer Stunde

Tausende Switch 2- und Switch-Spiele im Angebot: Hits von Zelda bis Mario jetzt zum Sparpreis im Nintendo eShop Black Friday Sale abstauben!
mehr anzeigen