PSN down? Störungen und Server-Status des PlayStation Network und PS Store im Live-Ticker

Da ärgert sich Kratos zu Recht.

Es ist Freitag, das Wochenende steht an und obendrein startet heute der Black Friday mit spannenden Deals im PS Store. Dummerweise zickt heute der gesamte PlayStation-Dienst herum. Im Live-Ticker gehen wir näher auf den Server-Status, die technischen Probleme und mögliche Lösungen ein.

Der aktuelle Server-Status des PSN im Live-Ticker

16:01 Uhr Um ein besseres Bild davon zu bekommen, wie weitreichend die Störungen sind, verratet uns doch, wie es aktuell bei euch aussieht? Schreibt uns auch gerne in die Kommentare wie euer technisches Problem genau aussieht (Store, Multiplayer, etc.). 15:46 Uhr Da heute der Black Friday offiziell startet und es viele Angebote im PlayStation Store gibt, ist der Andrang natürlich entsprechend groß. Eventuell zu groß? Bislang hat Sony sich nicht dazu geäußert. Der PlayStation-Konzern dürfte den großen Unmut auf X, Reddit und Co. aber sicher schon bemerkt haben. Falls auch ihr gerade nicht auf den Store zugreifen könnt, habt ihr immerhin die Möglichkeit, euch ein paar Angebote in unserem Empfehlungsartikel anzuschauen: Mehr zum Thema Black Friday Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt: Diese 10 Angebote für PS4 und PS5 können wir euch nur empfehlen von Dennis Müller 15:29 Uhr Die Beschwerden bei AlleStörungen halten nicht nur an, sondern häufen sich auch. Das ist kein gutes Zeichen. Ein kleiner "technischer Schluckauf" scheint das nicht mehr zu sein. Wir selbst konnten zwar zwischendurch noch in Online-Partien starten und im Store wühlen, aber wie die Störungen eindrucksvoll zeigen, gibt es aktuell keine Garantie dafür. Es scheint noch keinen Totalausfall zu geben, aber erwartet Probleme.

Die Probleme betreffen dabei offensichtlich nicht nur das PlayStation Network, das unter anderem für den Multiplayer wichtig ist, auch der Store, die Webseite und App machen Probleme. Das ist gerade an einem Tag wie heute, an dem viele Angebote neu live geschaltet wurden und das Wochenende vor der Tür steht, ärgerlich.

Wer heute bei den BlackFriday-Deals sparen will, schaut, wenn es doof läuft, in die Röhre:

Während letzten Monat zusammen mit dem PSN noch zeitgleich viele andere Dienste unter technischen Problemen litten, betrifft es jetzt (Stand: 15:30 Uhr) aber wohl hauptsächlich PlayStation. Die Server anderer Services sehen laut AlleStörungen.de soweit recht stabil aus.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Probleme mit dem PSN? Kommt ihr in den Store?