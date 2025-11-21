"Ich würde das kaufen!" Harry Potter-Fan zeigt selbstgebautes Monopoly aus Eichenholz mit echten Gringotts-Münzen

Hier seht ihr das Harry Potter-Monopoly mit den echten Gringotts-Münzen (Bild: reddit.com/user/pyrokidd89/).

Harry Potter erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, obwohl sich die Autorin immer unbeliebter macht. Aber das hält viele Fans offensichtlich nicht davon ab, der Liebe zu dem Franchise Ausdruck zu verleihen. Zum Beispiel, indem sie ein Holz-Monopoly mit Harry Potter-Thema basteln. Sogar mit "echten" Münzen!

Harry Potter-Fan hat schon vor Jahren beeindruckendes Monopoly-Set gebastelt

Auf Reddit schreibt der User pyrokidd89, schon vor Jahren ein Harry Potter-Monopoly zusammengestellt und gebastelt zu haben. Er habe es einfach bisher nur nie gepostet und sei jetzt in der Stimmung dazu gewesen. Das Ganze sieht sehr professionell aus und dürfte Fans der Reihe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gut gefallen.

0:30 Die Harry Potter-Reihe bekommt eine eigene Serie spendiert

Autoplay

Das Spielbrett habe er sich seiner Aussage zufolge irgendwann bei Etsy bestellt, die Custom-Variante ist also nicht komplett auf seinem eigenen Mist gewachsen. Aber nicht nur das Brett samt Schubladen besteht aus echtem Eichenholz, sondern auch die Karten für die gekauften Grundstücke und Straßen. Insgesamt also ein extrem hochwertiges Set.

Hier könnt ihr euch das Schmuckstück ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Weil dem Reddit-User und seiner Ehefrau einige Details des gekauften Harry Potter-Monopolys nicht hundertprozentig gefallen hatten und es wohl auch einige kleinere Fehler enthielt, wurden diese entsprechend angepasst.

Eine weitere große Besonderheit sind die Münzen: Dieses Spielgeld hier ist nämlich kein normales Monopoly-Geld aus Papier. Stattdessen handelt es sich dabei um "echte" Gringotts-Münzen, die pyrokidd89 auf Ebay gefunden hat. Dort kann man sie sich wohl offenbar einfach bestellen. Sie seien zwar nicht günstig gewesen, würden dem Hantieren mit dem Geld aber einen ganz besonderen Klang und Haptik verpassen.

Um die Grafiken auf das Holz zu bekommen, wurde ein spezieller Prozess genutzt, wie der Reddit-User schreibt. Auch den habe er online gefunden und offenbar benötigt man dafür auch noch einen Laser-Drucker und Papier, so richtig klar wird das Ganze aber nicht.

Unter Harry Potter-Fans kommt das größtenteils selbstgebastelte Monopoly-Set sehr gut an. Es gibt eine ganze Menge Personen, die so begeistert davon sind, dass sie in den Kommentaren schreiben, am liebsten direkt so ein Spiel kaufen zu wollen. Aber leider kann es ohne offizielle Lizenz natürlich nicht einfach so vertrieben werden. Das edle Harry Potter-Monopoly bleibt deshalb ein besonderes Einzelstück.

Wie findet ihr das Harry Potter-Monopoly? Hättet ihr so eines auch gerne oder nimmt es euch zu viel Platz weg?