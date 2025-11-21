"Ich würde das kaufen!" Harry Potter-Fan zeigt selbstgebautes Monopoly aus Eichenholz mit echten Gringotts-Münzen

So ein Monopoly-Set habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen. Selbst die Karten bestehen aus echtem Eichenholz.

David Molke
21.11.2025 | 19:43 Uhr

Hier seht ihr das Harry Potter-Monopoly mit den echten Gringotts-Münzen (Bild: reddit.comuserpyrokidd89). Hier seht ihr das Harry Potter-Monopoly mit den echten Gringotts-Münzen (Bild: reddit.com/user/pyrokidd89/).

Harry Potter erfreut sich immer noch großer Beliebtheit, obwohl sich die Autorin immer unbeliebter macht. Aber das hält viele Fans offensichtlich nicht davon ab, der Liebe zu dem Franchise Ausdruck zu verleihen. Zum Beispiel, indem sie ein Holz-Monopoly mit Harry Potter-Thema basteln. Sogar mit "echten" Münzen!

Harry Potter-Fan hat schon vor Jahren beeindruckendes Monopoly-Set gebastelt

Auf Reddit schreibt der User pyrokidd89, schon vor Jahren ein Harry Potter-Monopoly zusammengestellt und gebastelt zu haben. Er habe es einfach bisher nur nie gepostet und sei jetzt in der Stimmung dazu gewesen. Das Ganze sieht sehr professionell aus und dürfte Fans der Reihe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gut gefallen.

Video starten 0:30 Die Harry Potter-Reihe bekommt eine eigene Serie spendiert

Das Spielbrett habe er sich seiner Aussage zufolge irgendwann bei Etsy bestellt, die Custom-Variante ist also nicht komplett auf seinem eigenen Mist gewachsen. Aber nicht nur das Brett samt Schubladen besteht aus echtem Eichenholz, sondern auch die Karten für die gekauften Grundstücke und Straßen. Insgesamt also ein extrem hochwertiges Set.

Hier könnt ihr euch das Schmuckstück ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Weil dem Reddit-User und seiner Ehefrau einige Details des gekauften Harry Potter-Monopolys nicht hundertprozentig gefallen hatten und es wohl auch einige kleinere Fehler enthielt, wurden diese entsprechend angepasst.

Eine weitere große Besonderheit sind die Münzen: Dieses Spielgeld hier ist nämlich kein normales Monopoly-Geld aus Papier. Stattdessen handelt es sich dabei um "echte" Gringotts-Münzen, die pyrokidd89 auf Ebay gefunden hat. Dort kann man sie sich wohl offenbar einfach bestellen. Sie seien zwar nicht günstig gewesen, würden dem Hantieren mit dem Geld aber einen ganz besonderen Klang und Haptik verpassen.

Um die Grafiken auf das Holz zu bekommen, wurde ein spezieller Prozess genutzt, wie der Reddit-User schreibt. Auch den habe er online gefunden und offenbar benötigt man dafür auch noch einen Laser-Drucker und Papier, so richtig klar wird das Ganze aber nicht.

Mehr:
Pokémon TCG-Glückspilz findet seltene Mauzi-Karte in Süßigkeiten-Packung - sie ist heute über 1000 Euro wert
von Jonas Herrmann
"Ja, ich spiele schon Lotto" - Pokémon-Fan öffnet 6 Packs und zieht zweimal dieselbe Glurak-Karte, die 500 Euro wert ist
von Jonas Herrmann
Pokémon TCG-Fan ließ als Kind sein Glurak hinter den Kamin fallen - 25 Jahre später kommt er endlich an sie ran und die Karte sieht fast wie neu aus
von Eleen Reinke

Unter Harry Potter-Fans kommt das größtenteils selbstgebastelte Monopoly-Set sehr gut an. Es gibt eine ganze Menge Personen, die so begeistert davon sind, dass sie in den Kommentaren schreiben, am liebsten direkt so ein Spiel kaufen zu wollen. Aber leider kann es ohne offizielle Lizenz natürlich nicht einfach so vertrieben werden. Das edle Harry Potter-Monopoly bleibt deshalb ein besonderes Einzelstück.

Wie findet ihr das Harry Potter-Monopoly? Hättet ihr so eines auch gerne oder nimmt es euch zu viel Platz weg?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Ich würde das kaufen! Harry Potter-Fan zeigt selbstgebautes Monopoly aus Eichenholz mit echten Gringotts-Münzen

vor 19 Minuten

"Ich würde das kaufen!" Harry Potter-Fan zeigt selbstgebautes Monopoly aus Eichenholz mit echten Gringotts-Münzen
Kreativer Last of Us-Fan zeigt, wie ein LEGO-Modell zum PlayStation-Hit aussehen könnte

vor 29 Minuten

Kreativer Last of Us-Fan zeigt, wie ein LEGO-Modell zum PlayStation-Hit aussehen könnte
Pokémon TCG-Glückspilz findet seltene Mauzi-Karte in Süßigkeiten-Packung - sie ist heute über 1000 Euro wert

vor einer Stunde

Pokémon TCG-Glückspilz findet seltene Mauzi-Karte in Süßigkeiten-Packung - sie ist heute über 1000 Euro wert
One Piece Staffel 2 auf Netflix: So sieht der Live Action-Wapol aus - und er ist wieder perfekt getroffen

vor 2 Stunden

One Piece Staffel 2 auf Netflix: So sieht der Live Action-Wapol aus - und er ist wieder perfekt getroffen
mehr anzeigen