PS Plus Essential für April 2025 wird früher als sonst enthüllt: Hier sind Uhrzeit und mögliche Spiele

Hier erfahrt ihr, welche neuen PS Plus-Spiele im April ins Abo wandern.

Das erste Quartal 2025 neigt sich bereits dem Ende zu. Damit steht nicht nur der Frühling vor der Tür, sondern auch die PS Plus Essential-Spiele für den April! Wie immer halten wir euch hier zur Ankündigung und möglichen Leaks auf dem Laufenden.

06:00 Uhr Moin, moin! Ihr kennt das Spielchen bereits: Wir informieren euch hier im Live-Ticker über alle wichtigen Entwicklungen vor der Ankündigung der neuen Spiele und begleiten außerdem die Enthüllung für euch mit!

PS Plus Essential im April 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 26. März 2025

voraussichtliche Uhrzeit: 16:30 Uhr deutscher Zeit*

*Normalerweise werden die neuen PS Plus-Spiele erst um 17:30 Uhr deutscher Zeit von Sony enthüllt. Diesen Monat sieht das aber etwas anders aus. In den USA fand die Umstellung auf Sommerzeit nämlich bereits am 9. März statt, während wir uns damit noch bis zum 30. März gedulden müssen.

Durch die Zeitumstellung dürfte die Ankündigung bei uns also diesmal bereits um 16:30 Uhr stattfinden. Die Freischaltung der Spiele sollte dann regulär am ersten Dienstag des neuen Monats erfolgen, also am 1. April um die Mittagszeit herum.

Denkt auch an die PS Plus-Spiele des März-Lineups

Bis die neuen Spiele Anfang April dann live gehen, könnt ihr euch wie immer auch noch die Titel des Vormonats für eure Bibliothek sichern. Im März war unter anderem mit Dragon Age: The Veilguard ein gefeiertes RPG von BioWare dabei, das gerade erst vor knapp einem halben Jahr erschienen ist:

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Das komplette Lineup von PS Plus Essential aus dem März 2025 stellen wir euch hier noch einmal genauer vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential für März 2025 wurde enthüllt: Das sind die 3 neuen Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Jetzt seid ihr gefragt: Was sind eure Voraussagen für die neuen PS Plus Essential-Spiele im April?