PS Plus April 2026 - Das 2. Essential-Spiel wurde eventuell geleakt und wenn das stimmt, könnt ihr euch auf eine echte Grafikperle freuen

Ist der Microsoft Flight Simulator Teil von PS Plus Essential im April 2026?

Diesen Mittwoch wird das PlayStation Plus Essential-Lineup für den Monat April 2026 enthüllt. Und nachdem uns in der vergangenen Woche mit Lords of the Fallen bereits der erste Leak durch den bekannten Insider Billbil-kun ereilt hatte, könnte nun das nächste Essential-Spiel durchgesickert sein.

PS Plus Essential im April 2026 mit Microsoft Flight Simulator 2024?

Denn ein möglicher technischer Fehler im PlayStation Store könnte darauf hinweisen, dass wir uns im April neben Lords of the Fallen auch auf den Microsoft Flight Simulator 2024 freuen können, der nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der PS5 (sowie auf der Xbox) insbesondere für dessen Grafik gelobt wird.

1:23 Der Microsoft Flight Simulator 2024 landet noch in diesem Jahr auf der PlayStation 5

Autoplay

Diese Beobachtung kommt vom Reddit-User "BeardyGeoffles", der vor wenigen Tagen beim Scrollen durch seine eigene Wunschliste im britischen PS Store bei der Premium Deluxe Edition des MSFS 2024 auf ein PS Plus Essential-Logo gestoßen ist, das unter entsprechendem Spieletitel angezeigt wird:

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Es könnte sich hierbei also um einen Leak basierend auf einem technischen Fehler handeln. Sprich: Das PS Plus Logo befindet sich bereits im System und wird zu früh angezeigt.

Dennoch solltet ihr dieses Gerücht mit Vorsicht behandeln, denn auf der anderen Seite könnte es sich hierbei natürlich auch einfach nur um einen nichtssagenden Glitch bzw. um eine falsche Zuordnung des PS Plus-Tags handeln.

In der Kommentarsektion unter dem Reddit-Post von "BeardyGeoffles" wird außerdem angezweifelt, dass die Premium Deluxe Edition des Flug-Simulators bei PS Plus landet, die Standard-Edition als Teil des Essential-Lineups wäre laut Community realistischer.

Bewahrheitet sich die Annahme aber und wir bekommen im April 2026 tatsächlich den MSFS 2024 bei Essential spendiert, dann könnt ihr euch auf eine echte Grafikperle freuen. Gelobt werden insbesondere der hohe Detail- und Realismus-Grad. Hier könnt ihr euch ein paar PS5-Screenshots anschauen, bei denen euch ziemlich sicher das Wasser im Mund zusammenläuft:

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Wann werden die PS Plus Essential-Spiele für den Monat April 2026 enthüllt?

Schon diesen Mittwoch werden wir erfahren, ob wir uns in diesem Monat tatsächlich über Lords of the Fallen und Microsoft Flight Simulator 2024 freuen können. Der konkrete Enthüllungs-Termin für die Essential-Games:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 01. April 2026

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit.

Sechs Tage später, am Dienstag, dem 07. April gegen 10 Uhr morgens, werden die Essential-Titel dann in der PS Plus-Sparte des PlayStation Stores freigeschaltet.

Würdet ihr euch über den Microsoft Flight Simulator 2024 bei PlayStation Plus freuen? Welche Spiele wünscht ihr euch außerdem für Essential im April 2026?