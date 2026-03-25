PS Plus Essential im April 2026 - Der Headliner des neuen Lineups wurde geleakt und na klar: Es ist mal wieder Billbil-kun

Das ist das wohl erste bekannte PS Plus Essential-Spiele für den April 2026: Lords of the Fallen.

Der bekannte PlayStation Plus-Insider Billbil-kun hat wieder zugeschlagen. Eine Woche vor der offiziellen Enthüllung der PlayStation Plus Essential-Spiele des April 2026-Aufgebots kennen wir den angeblichen Headliner: Ein Soulslike aus dem Jahr 2023, das insbesondere für dessen Grafik gelohnt wird.

Das ist das wohl erste PS Plus Essential-Spiel im April 2026

Denn laut Billbil-kun können sich PlayStation Plus-Mitglieder im April das Action-Rollenspiel Lords of the Fallen ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

17:37 Lords of the Fallen - Knapp 17 Minuten neues Gameplay aus dem hübschesten Soulslike 2023

Autoplay

Genre: Action-Rollenspiel/Soulslike

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Bei Lords of the Fallen aus dem Jahr 2023 handelt es sich um ein Reboot und Zugleich um die Fortsetzung des gleichnamigen Action-RPGs von 2014. Abermals schnetzelt ihr euch durch eine Dark Fantasy-Welt und erstellt euch einen eigenen Helden per Charakter-Editor, trefft NPCs und erfüllt Quests um voranzuschreiten.

Und typisch für ein Soulslike wird natürlich ordentlich gekämpft. Bei den Reibereien kommen konventionelle Waffen wie Äxte und Schwerter, aber auch Magie zum Einsatz. Neu ist, dass ihr euch im 2023er Reboot nun auch im Online-Koop zu zweit durch die Welt schnetzeln könnt.

Das Studio Deck 13 war übrigens nicht an der Entwicklung des Reboots beteiligt. Stattdessen übernahm das CI Games-Studio Hexworks.

Disclaimer: Entwickler CI Games und speziell CEO Marek Tyminski sind in der jüngeren Vergangenheit mit "Anti-Woke"-Kommentaren aufgefallen. Grundsätzlich hat sich das polnische Studio klar dagegen ausgesprochen DEI-Elemente in ihre Spiele zu implementieren. (via rockpapershotgun).

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele für den Monat April 2026 enthüllt?

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im April 2026:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 01. April 2026

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit.

Sechs Tage später, nämlich am Dienstag, dem 07. April gegen 10 Uhr morgens werden die Essential-Titel dann in der PS Plus-Sparte des PlayStation Stores freigeschaltet.

GamePro. de wird euch pünktlich darüber informieren, welche PS Plus Essential-Titel im April 2026 letztendlich dabei sind und ob sich der Lords of the Fallen-Leak bewahrheitet.

Dealabs bzw. Billbil-kun ist für seine Treffsicherheit in Sachen PlayStation Plus bekannt, nichtsdestotrotz solltet ihr dessen Angabe als Gerücht betrachten.

Was haltet ihr vom angeblichen Headliner des PlayStation Plus-Essential-Lineups für den Monat April 2026?