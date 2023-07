PS Plus Extra und Premium: Erstes Spiel für August bekannt und ihr könnt es jetzt schon anzocken

Das erste Spiel im August-Lineup von PS Plus Extra und Premium ist bekannt.

Auch im August werden die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium wieder mit frischen Spielen aufgestockt. Zwar werden die neuen Spiele erst gegen Mitte des Monats angekündigt, von einem Titel wissen wir allerdings jetzt schon. (via Twitter)

Welches Spiel landet in PS Plus Extra und Premium? Das brandneue PS4- und PS5-Rollenspiel Sea of Stars landet zum Release am 29. August in der Bibliothek.

Neues PS Plus-Spiel könnt ihr jetzt schon anzocken

Wie PlayStation ebenfalls bestätigt, könnt ihr euch ab sofort eine Demo des überaus vielversprechenden Rollenspiels im Pixel-Look aus dem PS Store herunterladen.

Wo finde ich die Demo zu Sea of Stars? Ruft hierzu auf eurer PS4 oder PS5 den Shop auf und gebt Sea of Stars in die Suchmaske ein. Hier wird euch die Demo bereits angezeigt.

Das erwartet euch mit Sea of Stars

1:38 Trailer zu Sea of Stars für PS4 und PS5.

Genre: Oldschool-Rollenspiel

Oldschool-Rollenspiel Release: 29. August

29. August Entwickler: Sabotage (The Messenger)

Sabotage (The Messenger) Zur GamePro-Spielvorstellung

Ihr mögt rundenbasierte RPG-Klassiker der SNES-Ära wie Chrono Trigger, dann habt Sea of Stars zum Release am 29. August unbedingt im Blick. Habt ihr keine PlayStation, könnt ihr Ende August auch auf Nintendo Switch, Xbox und PC loslegen.

Darum geht's: Das Rollenspiel erzählt die Vorgeschichte zum 2018er Action-Plattformer The Messenger und schildert die Geschichte zweier "Kinder der Sonnenwende", die sich gemeinsam die Mächte der Sonne und des Mondes zu Eigen machen können, um eine spezielle Art von Magie zu beschwören.

Wann werden die weiteren PS Plus-Spiele angekündigt?

Die neuen Spiele im August für PS Plus Essential werden am morgigen Mittwoch, den 26. Juli enthüllt. Die weiteren Spiele für PS Plus Extra und Premium folgen dann am 9. August.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus Essential, Extra und Premium.

Hier führen wir euch nicht nur die unterschiedlichen Preise auf, sondern gehen auch gezielt auf die Vorteile der unterschiedlichen Abo-Klassen ein.

Freut ihr euch schon auf Sea of Stars und werdet auch die Demo anspielen?