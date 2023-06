PS Plus Essential im Juli 2023 ist geleakt: Das sind die drei Gratis-Spiele

Die neuen PS Plus-Spiele für Juli 2023 sind geleakt.

Es ist mal wieder soweit, die Ankündigung der neuen Gratis-Spiele im Juli für alle mit einem PS Plus Essential-Abo steht an. Und wie auch schon so oft in den letzten Monaten sind die Titel wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe mal wieder geleakt.

Diese PS Plus-Spiele erwarten uns laut des Leaks im Juli 2023 angeblich:

Wie verlässlich ist dieser Leak? Das Gerücht stammt mal wieder von User billbil-kun von der französischen Dealseite Dealabs. Schon in der Vergangenheit hat die Seite mehrfach die kommenden PS Plus-Titel geleakt und lag damit stets richtig. Wie immer handelt es sich dabei aber natürlich um unbestätigte Gerüchte, ihr solltet sie dementsprechend mit Vorsicht genießen.

Ganz genau wissen wir es schon in wenigen Stunden. Am 28. Juni gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit werden die neuen Gratis-Spiele nämlich offiziell von Sony bekannt gegeben. Wir aktualisieren diesen Artikel entsprechend, sobald die Spiele offiziell angekündigt werden.

Das sind die geleakten Gratis-Spiele

Alan Wake Remastered

Alan Wake ist ein düsteres Action-Adventure von den Macher*innen der Max Payne-Reihe. Ihr schlüpft in die Rolle des namensgebenden Thriller-Autors Alan Wake und sucht in einer Kleinstadt nach eurer verschwundenen Frau, während ihr von düsteren Kreaturen gejagt werdet.

Das Remaster hübscht das Original von 2010 nochmals grafisch auf und bietet außerdem die beiden DLCs The Signal und The Writer.

Mehr Infos findet ihr im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Alan Wake im Test: Im Dunkeln tippen von Henry Ernst

Call of Duty Black Ops: Cold War

Im 2020-Ableger der beliebten Shooter-Reihe Call of Duty geht es in den kalten Krieg. Die Kampagne, die in den 70ern, 80ern und im Vietnamkrieg angesiedelt ist, gehört dabei zu den besten der Reihe. Neben einer Einzelspielerkampagne gibt es natürlich auch wieder den bekannten Multiplayer- und Zombies-Modus.

Hier geht's zum GamePro-Test:

Mehr zum Thema CoD Black Ops: Cold War im Test: Die beste Kampagne seit Jahren von Tobias Veltin

Endling

Endling ist ein Action-Adventure, das 2022 frisch erschienen ist. In dem Sidescroller seid ihr als einer der letzten Füchse unterwegs und versucht, in einer von Menschen zerstörten Welt mit euren Babys zu überleben. Dabei müsst ihr nicht nur jagen und Nahrung suchen, sondern auch schwierige Entscheidungen treffen.

Was haltet ihr von den geleakten Spielen, würdet ihr euch über dieses Lineup freuen?