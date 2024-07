PS Plus Essential im August 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen PS Plus Essential-Spiele in diesem Monat.

Es ist wieder soweit: Ein neuer Monat steht vor der Tür und damit werden auch die kommenden PS Plus-Spiele enthüllt. Sony hat jetzt offiziell angekündigt, welche Titel uns im August im Abo erwarten. Wir stellen sie euch einmal vor.

Diese Spiele kommen im August 2024 zu PS Plus Essential

Ab wann sind die neuen PS Plus-Spiele verfügbar? Ein paar Tage dauert es noch, ehe ihr die neuen Titel eurer Spiele-Bibliothek hinzufügen könnt. Die neuen PS Plus-Spiele gehen nämlich erst am 6. August gegen die Mittagszeit – also meist zwischen 11 bis 13 Uhr – live. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden, wenn die neuen Titel da sind.

Bis die neuen Spiele da sind, könnt ihr euch auch noch die Titel aus dem Vormonat schnappen. Im Juli ist unter anderem Borderlands 3 dabei. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Juli-Spielen:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Juli 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Erstes PS Plus Essential-Spiel für September bereits bekannt

Auch wenn die neuen August-Spiele gerade erst angekündigt wurden, kennen wir sogar schon ein Spiel, das im September in den Service wandern wird – und das sogar direkt zum Release. Harry Potter-Fans können sich hier nämlich auf ein neues Quidditch-Spiel freuen:

PS Plus Das erste Spiel für September 2024 ist jetzt schon bekannt und dürfte ein echtes Highlight für Harry Potter-Fans werden von Eleen Reinke

Das sind die neuen PS Plus-Spiele im August

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test

Autoplay

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga beinhaltet Episode 1 bis 9 der Star Wars-Saga – nur eben in Klemmbaustein-Form. Alleine oder im Koop könnt ihr hier berühmte Szenen der Filme nachspielen, LEGO-Konstruktionen bauen und zahlreiche Figuren freischalten. Typisch für die LEGO-Titel bietet das Spiel jede Menge Humor und ist ziemlich familienfreundlich.

Five Nights at Freddy’s Security Breach

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Genre : Survival-Horror

: Survival-Horror Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: Im Survival-Horror-Spiel im Five Nights at Freddy's-Universum schlüpft ihr in die Rolle von Gregory, der über Nacht in Freddy Fazbears Mega-Pizzaplex eingeschlossen ist. Mit der Hilfe von Freddy Frazbear höchstpersönlich muss er die Geheimnisse des Pizzaplex erkunden und vor allem überleben.

Disclaimer: Die Five Nights at Freddy's-Reihe ist vor allem in der LGBTQIA+-Community sehr beliebt. Jedoch hat der Erfinder und Rechteinhaber Scott Cawthon 2021 bestätigt, dass er Geld, das mit den Spielen gemacht wird, zur Unterstützung von Anti-LGBTQIA+-Organisationen und -US-Politikern wie Donald Trump verwendet. Mehr zur Kontroverse rund um Cawthon lest ihr hier.

Ender Lilies: Quietus of the Knights

1:59 Ender Lilies: Quietus of the Knights - Ankündigungs-Trailer zum Action-Platformer

Autoplay

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Plattform: PS4

Darum geht's: Mit Ender Lilies erwartet euch ein Action-Plattformer im Stile von Hollow Knight. Als junges Mädchen erkundet ihr hier eine postapokalyptische Welt, in der alle Lebewesen durch einen Todesregen in wilde Bestien verwandelt wurden. Metroidvania-typisch bekommt ihr regelmäßig für das Besiegen von Gegnern neue Fähigkeiten, mit denen ihr auch komplett neue Areale erschließen könnt.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Wie ist eure Meinung zu den neuen PS Plus Essential-Spielen im August?