PS Plus Essential im Juli 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele

Das sind die Spiele im Juli, die ihr euch mit PS Plus Essential ohne Zusatzkosten schnappen könnt.

Ein neuer Monat, ein neuer Schub an PS Plus-Spielen! Kurz bevor wir in den Juli starten, hat Sony jetzt die drei neuen Essential-Titel offiziell enthüllt, die euch in ein paar Tagen zum Download zur Verfügung stehen. Wir stellen euch die Spiele kurz vor, damit ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt.

Diese Spiele kommen im Juli 2024 zu PS Plus Essential

Borderlands 3

NHL 24

Among Us

Ab wann könnt ihr die neuen PS Plus-Spiele eurer Bibliothek hinzufügen? Ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden, die neuen PS Plus Essential-Spiele werden nämlich erst am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet. Das fällt diesmal also auf den 2. Juli.

Die Spiele gehen dann grob um die Mittagszeit herum live, meist zwischen 12 und 13 Uhr. Wir informieren euch, sobald sie verfügbar sind.

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele für Juni 2024!

Da die neuen Spiele noch nicht live sind, habt ihr aber auch noch ein paar Tage Zeit, um euch die Titel des Vormonats für eure Spielebibliothek zu sichern, falls ihr das bislang nicht getan habt. Welche drei Spiele ihr euch im Juni schnappen konntet, lest ihr hier:

Das sind die neuen PS Plus-Spiele im Juli

Borderlands 3

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Genre : Shooter

: Shooter Plattform: PS4, PS5

NHL 24

Genre : Sportspiel

: Sportspiel Plattform: PS4, PS5

Among Us

0:44 Among Us - Multiplayer-Megahit ab sofort auf der Switch spielbar

Genre : Gesellschaftssppiel

: Gesellschaftssppiel Plattform: PS4, PS5

Was haltet ihr von den PS Plus Essential-Spielen in diesem Monat? Ist für euch etwas dabei?