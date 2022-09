PS Plus September 2022: Schnappt euch noch die Spiele des bislang besten Monats des Jahres

Die neuen PS Plus Essential-Spiele für den September 2022 gehen schon sehr bald live. Das bedeutet umgekehrt aber auch, dass ihr euch die August-Titel bis dahin geschnappt haben müsst - und das solltet ihr unbedingt noch tun, denn der August zählt zu den besten Monaten des Jahres bisher.

Wann gehen die PS Plus September-Spiele live? Am 6. September 2022. Eine genaue Uhrzeit gibt es nicht, aber die Freischaltung erfolgt in der Regel zwischen 11.00 bis 12.00 Uhr.

Wollt ihr schon mal wissen, welche PS Plus Essential-Spiele euch diesen Monat erwarten, haben wir hier die Übersicht für euch:

20 7 PS Plus-Spiele für September 2022 sind offiziell Diese Spiele sind im PlayStation-Abo dabei

Holt euch noch die PS Plus-Titel für August

Das PS Plus Essential-Lineup des letzten Monats hat bei Fans jede Menge Zuspruch gefunden, denn es bietet nicht nur eine gute Auswahl, sondern auch ziemlich beliebte Spiele:

Nachfolgend stellen wir euch die Spiele noch einmal kurz vor, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt.

Yakuza: Like A Dragon

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: Yakuza: Like A Dragon ist der perfekte Titel für einen Neueinstieg in die abgedrehte Gangster-Reihe. Als neuer Protagonist Ichiban Kazuga kommen wir nach Jahren aus dem Gefängnis frei, nur um festzustellen, dass unsere Yakuza-Familie uns verraten hat. Also versuchen wir nicht nur, den Hintergründen auf den Grund zu gehen, sondern erkunden auch mit Yokohama eine neue Stadt und liefern uns im rundenbasierten Kampfsystem Prügeleien mit anderen Gangstern.

Zum Test zum Spiel geht's hier lang:

45 7 Yakuza: Like a Dragon im Test Ein verrücktes JRPG-Highlight

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Genre: Sportspiel

Sportspiel Plattform: PS4, PS5

Darum geht's: Im Remaster des Sportspiels Tony Hawk's Pro Skater 1+2 bekommen wir nicht nur die originalen 17 Skate-Parkours und Skater der Originale in aufgehübschter Optik, sondern auch einige Features der Nachfolger spendiert. Im Spiel skatet ihr dabei durch verscheidene Parkours und erfüllt Aufgaben, indem ihr etwa euren Highscore erhöht, Sammelaufgaben abschließt oder Tricks ausführt.

Mehr Infos bekommt ihr im Test:

64 7 Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 im Test Wie früher, nur in schön

Little Nightmares

Genre: Horror-Plattformer

Horror-Plattformer Plattform: PS4

Darum geht's: Little Nightmares ist ein Horror-Plattformer, in dem wir uns als kleines Mädchen unseren Kindheitsängsten stellen müssen. In einer riesigen Welt müssen wir als kleine Figur Umgebungsrätsel lösen, Plattforming-Passagen absolvieren und dürfen uns nicht von den riesenhaften menschlichen Feinden erwischen lassen.

Den GamePro-Test zu Little Nightmares gibt es hier:

4 0 Little Nightmares im Test Ein faszinierender Albtraum mit bösem Erwachen

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wer sich dagegen eher für PS Plus Extra und Premium interessiert, findet die neuen Gratis-Spiele für September in diesem Artikel.

Welches ist euer Favorit aus den August-Spielen?