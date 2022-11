PS Plus Essential im Dezember 2022: Das sind Datum und Uhrzeit der Spiele-Enthüllung

PS Plus Essential-Abonnent*innen können sich auch im Dezember 2022 wieder auf einige Bonus-Spiele freuen. Wir wissen auch schon, wann bekannt gegeben wird, welche Titel ihr dieses Mal ohne zusätzliche Kosten erhaltet, wenn ihr schon ein Abo habt. Auch der Zeitpunkt, wann die Spiele dann zur Verfügung stehen, ist bereits bekannt.

An diesem Termin werden die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2022 enthüllt und veröffentlicht

Sony gibt die Bonus-Spiele des PS Plus Essential-Abos in der Regel immer am selben Tag des Monats bekannt. Auch der Zeitpunkt der Verfügbarkeit war in den letzten Jahren stets derselbe. Sollte sich an diesem Muster nichts ändern (wovon wir stark ausgehen), kennen wir den Termin für die Ankündigung schon jetzt sehr genau:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 30. November 2022*

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (mitteleuropäische Zeit)**

Ab wann sind die neuen PS Plus Essential-Spiele live? Verfügbar ab Dienstag, den 6. Dezember 2022 (gegen 12 Uhr mittags MEZ)

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus Essential-Spiele werden normalerweise immer am ersten Dienstag des jeweiligen Monats freigeschaltet und sechs Tage vorher angekündigt. Damit ergibt sich diesen Monat eine Ankündigung für den 30. November 2022 und eine Freischaltung am 6. Dezember 2022 im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist Sonys übliche Zeit für die Enthüllung der Spiele. Verfügbar sind sie dann in der Regel gegen 12 Uhr mittags.

Alle PS Plus-Infos bei GamePro.de: Wie jeden Monat werden wir euch natürlich auch für Dezember die neuen Spiele rechtzeitig zur Ankündigung eingehender vorstellen.

Gibt's schon Leaks zu den Essential-Spielen im Dezember 2022?

Nein, aktuell gibt es noch keine Leaks zu dem möglichen PS Plus Essential-Lineup im Dezember 2022. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir noch vor der offiziellen Bekanntgabe erfahren, welche Titel dieses Mal mit von der Partie sind. Zumindest war das in der Vergangenheit eigentlich regelmäßig der Fall.

Oft kennt die französische Deals-Internetseite dealabs bereits im Voraus die enthaltenen Bonus-Spiele bei PS Plus Essential. Sollte das Lineup auch diesen Monat wieder geleakt werden, aktualisieren wir diesen Artikel hier natürlich.

Welche PS Plus-Essential-Spiele gibt's im November 2022?

Diese PS Plus-Essential-Spiele vom November 2022 könnt ihr aktuell noch mit dem entsprechendem Abo ohne Zusatzkosten herunterladen:

Das absolute Highlight der November-Titel dürfte zweifellos Nioh 2 darstellen. Was euch in dem Souls-like RPG erwartet, lässt sich anhand dieses Trailers sehr gut erahnen:

1:48 Nioh 2 - Erstes Gameplay mit neuen Yokai & Fähigkeiten im Trailer

Was es mit Nioh 2 und den restlichen PS Plus Essential-Spielen aus November 2022 auf sich hat, dröseln wir in diesem GamePro-Artikel auf. Darin erfahrt ihr auch, welche sich davon für euch besonders lohnen könnten – und warum.

Was für Spiele wünscht ihr euch als nächstes für das Dezember 2022-Lineup? Wie gefallen euch die November-Titel?