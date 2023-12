PS Plus Essential Dezember 2023: Schnappt euch heute die neuen Gratis-Spiele für PS4/PS5

Die neuen PS Plus-Spiele für Essential im Dezember 2023 erscheinen heute.

Es heißt für ein letztes Mal in diesem Jahr: Die PS Plus-Spiele werden heute im PS Store freigeschaltet. Am Mittag erscheinen die Dezember 2023-Titel der Essential-Abostufe! Das heißt übrigens auch, ihr habt noch ein klein wenig Zeit, euch die PS Plus-Spiele des November 2023-Lineups herunterzuladen.

Wann werden die PlayStation Plus Essential-Spiele im Dezember 2023 freigeschaltet?

Datum: Heute, am 05. Dezember 2023

2023 Uhrzeit der Freischaltung: Zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Eine konkrete Uhrzeit für die Freischaltung der neuen Titel nennt Sony nicht. GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald die frischen PS Plus-Games für alle Mitglieder des kostenpflichtigen Service zum Download bereitstehen.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2023

Lohnt sich der Download? Eine genaue Vorstellung der drei Titel des Dezember 2023-Aufgebots findet ihr hier:

Dabei solltet ihr insbesondere der Zelda-Alternative Sable eine Chance geben. Im Action-Adventure verschlägt es uns als gleichnamige Heldin Sable in eine frei erkundbare Open World, die Wüstenwelt Midden, was spielerisch stark an Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erinnert. Die Welt erkunden wir unter anderem auf unserem selbstgebauten Gleiter.

Schaut euch den Gameplay-Trailer zu Sable an, um euch ein genaueres Bild zu verschaffen:

2:11 Sable zeigt eine magische Open World und ihre Bewohner im Release-Trailer

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium) im Überblick

Ihr habt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub "Alle wichtigen Infos zu PS Plus".

In dieser Übersicht verraten wir euch die Preise sowie Vorteile und beantworten andere wichtigste Fragen zu den drei verschiedenen Modellen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Über welches PS Plus Essential-Spiel im Dezember 2023 freut ihr euch am meisten und warum? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!