PS Plus Essential im Dezember 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele

Das sind die drei neuen Gratis-Spiele im PS Plus-Abo im Dezember 2023.

Zum Monatswechsel hin hat Sony nun bekannt gegeben, auf welche Spiele ihr euch bei PS Plus Essential im Dezember freuen dürft. Diese drei Titel wird es ab dem kommenden Dienstag neu im Abo geben.

Diese Spiele gibt es im Dezember 2023 bei PS Plus Essential

Ab wann können die PS Plus-Spiele für Dezember runtergeladen werden? Die neuen Spiele könnt ihr ab dem ersten Dienstag des neuen Monats runterladen, das ist diesmal also der 05. Dezember 2023.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Hier gibt es keine festgelegte Zeit, aber die neuen Spiele sind in der Regel zwischen 12 bis 13 Uhr verfügbar. Wir informieren euch wie immer auf GamePro.de, wenn die neuen Titel live gehen.

Das erwartet euch bei den neuen PS Plus-Spielen

LEGO 2K Drive

2:14 LEGO 2K Drive - Erster Trailer zum Fun-Racer macht extrem gute Laune

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Rennspiel

Darum geht's: LEGO 2K Drive ist die neueste Videospielumsetzung mit den Klemmbausteinen. Statt aber die Geschichte von Star Wars oder den Marvel-Filmen nachzuspielen geht es hier in eine originelle Welt mit den Minifiguren. Entweder alleine oder zu zweit fahrt ihr so durch offenere Hubs, erledigt Rennen und vieles mehr.

LEGO 2K Drive im Test Das vielleicht beste Gute-Laune-Rennspiel des Jahres von Dennis Michel

PowerWash Simulator

0:27 PowerWash Simulator - Tomb Raider-Update und Release für PlayStation & Switch vorgestellt

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Simulation

Darum geht's: In PowerWash Simulator dürft ihr einen der befriedigendsten Jobs der Welt digital ausüben. Bewaffnet mit eurem Hochdruckreiniger müsst ihr so Fahrzeuge, Hausfassaden und immer größere Objekte vom Schmutz befreien bis sie wieder richtig glänzen.

Sable

2:11 Sable zeigt eine magische Open World und ihre Bewohner im Release-Trailer

Plattform: PS5

PS5 Genre: Adventure

Darum geht's: Sable dürfte gerade für Wüsten-Fans das passende Spiel sein. Denn als Wanderer lauft ihr so durch eine gezeichnete Open-World-Wüste, entdeckt dort deren Bewohner und deckt nach und nach Geheimnisse auf.

Sable im Test Wunderschöne Zelda BotW-Alternative mit Schluckauf von Erik Körner

Denkt noch an die PS Plus Essential-Spiele für November!

Habt ihr euch die PS Plus-Spiele aus dem letzten Monat bislang noch nicht gesichert, habt ihr noch wenige Tage die Gelegenheit dazu. Bis die neuen Titel am 05. Dezember live gehen, könnt ihr euch diese drei Spiele noch für eure Bibliothek sichern:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Ist für euch diesen Monat etwas dabei und welches Gratis-Spiel werdet ihr als erstes ausprobieren?