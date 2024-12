PS Plus Dezember 2024: Schnappt euch heute die neuen Essential-Spiele, das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute werden die PS Plus Essential-Spiele des Dezember 2024-Lineups freigeschaltet.

Wenn ihr mindestens PlayStation Plus Essential abonniert habt, dann könnt ihr euch heute drei neue Bonus-Titel in eure Bibliothek packen. Sony schaltet im Laufe des Tages die Essential-Spiele des Dezember 2024-Lineups frei, darunter ein Koop-Meisterwerk, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet!

Wann kommen die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2024?

Datum der Freischaltung: Dienstag, der 03. Dezember 2024

Dienstag, der 03. Dezember 2024 ungefähre Uhrzeit der Freischaltung: Zwischen 12 und 13 Uhr mittags (eine konkrete Uhrzeit ist nicht bekannt)

Wo finde ich die Spiele? Ihr findet die neuen Essential-Games nach ihrer Freischaltung in der entsprechenden PS Plus-Sparte im PS Store oder wenn ihr im Store einzeln nach ihnen sucht. Wenn ihr mindestens PS Plus Essential abonniert habt, dann könnt ihr die Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

GamePro updatet diesen Artikel, sobald die Dezember 2024-Titel im PS Store freigeschaltet wurden.

Alle PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Dezember 2024 im Überblick

Was euch bei den neuen Essential-Games genau erwartet und bei welchem Titel sich der Download für euch besonders lohnt, erfahrt ihr im unten verlinkten GamePro-Artikel:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Dezember 2024: Das sind die drei neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Das große Highlight in diesem Monat ist ohne Frage das Koop-Meisterwerk It Takes Two. Der untere Trailer zeigt euch, was euch dabei spielerisch erwartet:

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Autoplay

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was ist eure Meinung zum Essential-Lineup im Dezember und über welches Spiel freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!