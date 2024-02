PS Plus Essential im März 2024: Das erste Gratis-Spiel ist bereits geleakt

Das erste PS Plus-Essential-Spiel für den März 2024 wurde geleakt.

An diesem Mittwoch wird Sony die neuen PS Plus Essential-Spiele bekannt geben. Traditionell sickern aufgrund von Leaks meist einer oder mehrere Spiele bereits vor der offiziellen Ankündigung durch.

So auch für den März 2024: billbil-kun von Dealabs, der schon in der Vergangenheit mehrfach PS Plus-Releases korrekt vorhergesagt hat, geht davon aus, dass folgendes Spiel im März in die Essential-Auswahl wandern wird:

Was ist Sifu für ein Spiel?

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus! - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

Genre: Action

Action Release: 08. Februar 2022

08. Februar 2022 Plattformen: PS5, PS4, Switch, PC

Sifu ist das neue Kampfspiel der Absolver-Macher. Erneut spielen wir einen Kampfsportler, nur dieses Mal in einem reinen Singleplayer-Modus. Als Kung Fu-Schüler sinnen wir nach Rache, die uns durch die verborgenen Ecke der Stadt führt.

Dort warten unzählige Feinde auf uns, die wir mit anspruchsvollen und intensiven Nahkämpfen sowie dem Einsatz der Umgebung zur Strecke bringen. Neue Fähigkeiten lassen sich ebenfalls freischalten.

Sterben wir, erwachen wir dank eines magischen Anhängers wieder zum Leben. Das hat aber seinen Preis, denn mit jedem Bildschirmtod altert unser Kämpfer.

Das bedeutet, dass wir schnell genug aus den Fehlern lernen müssen, um am Ende unsere Rache zu bekommen. Bleiben wir nicht lange genug am Leben, müssen wir die Mission ansonsten komplett von vorne beginnen.

Bekanntgabe am Mittwoch

Anfangs war das Spiel extrem schwer und teilweise sogar frustrierend, was auch Kollegin Annika zu spüren bekam. Allerdings wurde das mit der Zeit durch Patches und Updates entschärft.

Hier gibt's mehr zum Spiel Von wegen schwer aber fair: Sifu macht mich einfach nur noch fertig von Annika Bavendiek

Ob billbil-kun auch dieses Mal recht behalten wird, werden wir schon bald wissen. Die Bekanntgabe erfolgt nämlich schon am 28. Februar 2024, vermutlich gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit. Hier auf GamePro findet ihr dazu zeitnah alle Infos im Überblick.

Würdet ihr euch über Sifu als PS Plus Essential-Titel freuen?