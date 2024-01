PS Plus Essential im Februar 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele im Abo

Das sind alle neuen PS Plus Essential-Spiele im Februar 2024.

Sony hat die drei neuen PS Plus Essential-Spiele für den Februar offiziell enthüllt, die ihr euch mit dem Abo ohne Zusatzkosten sichern könnt. Wir stellen euch die neuen Spiele einmal vor.

Diese drei Spiele sind im Februar 2024 bei PS Plus Essential dabei

Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Ihr könnt euch die Spiele noch nicht jetzt sichern, sondern müsst euch noch ein paar Tage gedulden. Die neuen Titel werden nämlich wie immer am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet, der diesmal auf den 6. Februar 2024 fällt.

Eine genaue Uhrzeit für die Freischaltung gibt es zwar nicht, sie erfolgt aber in der Regel um die Mittagszeit herum. Wir gehen also davon aus, dass die Spiele zwischen 12 bis 13 Uhr verfügbar sein werden und informieren euch wie immer auf GamePro.de, wenn es soweit ist.

Denkt noch an die PS Plus-Spiele aus dem Januar!

Da die neuen Spiele erst in ein paar Tagen live gehen, habt ihr noch ein wenig Zeit, euch die Titel des Vormonats zu sichern, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und das lohnt sich. Im Januar waren nämlich einige richtig gute Spiele dabei, darunter etwa A Plague Tale: Requiem.

Hier findet ihr die Übersicht mit allen Januar-Spielen:

Das sind die neuen PS Plus-Spiele im Februar

Foamstars

2:09 Foamstars spielt sich wie Splatoon - nur auf PS5 und mit Schaum statt Farbe

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Foamstars ist ein bunter Party-Shooter, bei dem ihr in Teams aus vier Personen gegeneinander antretet. Der Titel erinnert ein wenig an Splatoon, statt mit Farbe schießt ihr aber mit dem namensgebenden Schaum. Damit könnt ihr dann auch das Layout der Arena verändern, indem ihr etwa Schaumburgen baut, die ihr raufsurfen könnt oder die Bauten eurer Gegner zerstört.

Rollerdrome

1:27 Rollerdrome - Cinematic Launch Trailer zeigt stylishen Skate-Shooter im Anime-Gewand

Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Genre: Action

Darum geht's: Rollerdrome ist eine wilde Mischung aus Max Payne und Tony Hawk. In dem Actionspiel schnappt ihr eure Rollschuhe und Pistolen, um die Gegner möglichst stylish abzuballern, während ihr skatet.

Steelrising

1:26 Steelrising - Das Soulslike von Spiders sieht immer besser aus

Plattform: PS5

PS5 Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Das Action-RPG Steelrising besticht durch ein ungewöhnliches Setting: In einer alternativen Französischen Revolution bedient sich Louis XVI. nämlich einer Roboter-Armee, um die Aufstände niederzuschlagen. Ihr spielt Aegis, die Roboter-Leibwache von Marie Antoinette. Um die Armeen des französischen Königs zu besiegen, bewegt ihr euch durch das Paris des 18. Jahrhunderts und setzt verschiedene Waffen ein.

Genauere Infos gibt's im Test zum Soulslike:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was haltet ihr von den PS Plus Essential-Spielen im Februar, ist für euch etwas dabei?