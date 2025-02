PS Plus Essential im Februar 2025: Spieler feiern diesen abgedrehten Shooter besonders - und er gehört sogar zu den beliebtesten PS Plus-Titeln der letzten zwei Jahre

Schaut euch High On Life unbedingt an, wenn ihr PS Plus abonniert habt!

Ein Spiel hat die Herzen der PlayStation Plus-Community in den letzten Wochen im Sturm erobert: High On Life. Der Shooter mit Rick & Morty-Flair ist Teil des Februar 2025-Lineups von PS Plus Essential und so beliebt, dass er im Hinblick auf Spielerzahlen laut Truetrophys.com sogar zu den viertgrößten Essential-Titeln der letzten zwei Jahre gehört.

Das komplette PS Plus Essential-Lineup für den Monat Februar 2025 findet ihr hier:

Das erwartet euch in High On Life

Darum geht es: In High On Life übernehmt ihr die Rolle eines Kopfgeldjägers und müsst die Menschheit inmitten einer Alien-Invasion verteidigen. Dafür greift ihr auf ein Arsenal aus lebendigen Alien-Waffen zurück, von denen jede einzelne über eine individuelle Persönlichkeit verfügt.

Zugegebenermaßen ist High On Life alles andere als ein spielerisch komplexer Shooter. Die Ballerei bleibt von Anfang bis Ende eher seicht. Und dieses eher "stumpfe" Gameplay gepaart mit jeder Menge Humor ergibt einen Mix, der in der Community auf reichlich Gegenliebe stößt.

Vorwürfe gegen Justin Roiland: An dieser Stelle wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass es 2023 Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen den High On Life-Schöpfer und Co-Creator von Rick & Morty Justin Roiland gab, weshalb sich der Sender Adult Swim von ihm trennte. Mehr dazu bei Filmstarts. Die Anschuldigungen wurden aufgrund mangelnder Beweise fallen gelassen, später kamen aber auch mehrere Vorwürfe sexueller Belästigung und Nötigung von teils minderjährigen Fans auf. (via NBC News)

Die beliebtesten PS Plus Essential-Spiele zwischen 2023 und 2025

Laut der Website Truetrophys.com, die die Daten von 3,4 Millionen aktiven PSN-Accounts auswertet, gehört High On Life zu den viertgrößten Essential-Titeln der letzten zwei Jahre, wenn es um die reinen Spielerzahlen geht:

1 — Battlefield 2042 (März 2023)

— Battlefield 2042 (März 2023) 2 — EA Sports FC 24 (Mai 2024)

— EA Sports FC 24 (Mai 2024) 3 — Harry Potter Quidditch Champions (September 2024)

— Harry Potter Quidditch Champions (September 2024) 4 — High on Life (Februar 2025)

5 — Saints Row (September 2023)

— Saints Row (September 2023) 6 — Call of Duty Black Ops Cold War (Juli 2023)

— Call of Duty Black Ops Cold War (Juli 2023) 7 — Minecraft Dungeons (März 2023)

— Minecraft Dungeons (März 2023) 8 — Sifu (März 2024)

— Sifu (März 2024) 9 — Payday 3 (Februar 2025)

— Payday 3 (Februar 2025) 10 — Powerwash Simulator (Dezember 2023)

High On Life mauserte sich zum ursprünglichen Release bereits zu einem der größten Game Pass-Hits des Jahres 2022. Dieser frühere Erfolg dürfte sicherlich zusätzlich begünstigt haben, dass das Spiel auch innerhalb der PlayStation Plus-Community für so hohe Spielerzahlen sorgen konnte, ganz nach dem Motto: "Ich probier's mal aus und bilde mir mein eigenes Urteil".

Wie lange ist High On Life noch bei PS Plus? Ihr könnt euch High On Life noch bis zum 4. März (vormittags) im Rahmen von PS Plus Essential sichern.



