Wer mindestens das PS Plus Essential-Abo besitzt, kann sich heute auf eine neue Ladung Gratis-Spiele für PS4 und PS5 freuen. Die Titel des August 2022-Lineups werden am heutigen Dienstag in wenigen Stunden im PS Store zum Download freigeschaltet. Diesmal mit dabei unter anderem: Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus Essential-Spiele im August 2022 freigeschaltet?

Behält Sony die Veröffentlichungs-Uhrzeit der letzten Monate bei, dann dürften uns die neuen Essential-Games zwischen 12 und 13 Uhr erwarten. Eine konkrete Uhrzeit nennt Sony allerdings nicht.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im August 2022:

Geheimtipp des Monats: Viele dürften sich über Tony Hawk's Pro Skater 1+2 freuen, aber auch Yakuza Like A Dragon ist definitiv einen Blick wert, schaut euch das abgedrehte JRPG im unteren Trailer an:

Das müsst ihr über PlayStation Plus Essential, Extra und Premium wissen

Vor einiger Zeit ist Sonys neues PlayStation Plus-Modell an den Start gegangen. Ab sofort splittet sich der Service in drei Stufen (Essential, Extra und Premium) auf, die unterschiedliche Vorteile mit sich bringen.

Das sind die Preise:

PS Plus Essential 1 Monat : 8,99 Euro 3 Monate : 24,99 Euro 12 Monate : 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat : 13,99 Euro 3 Monate : 39,99 Euro 12 Monate : 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat : 16,99 Euro 3 Monate : 49,99 Euro 12 Monate : 119,99 Euro



Hier findet ihr alle weiteren Infos zu PS Plus Essential, Extra und Premium im Überblick. Und in dieser separaten GamePro-Liste findet ihr alle Bonus-Spiele, die ihr mit Extra und Premium bekommt.

