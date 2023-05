Alan Wake Remastered ist ein heißer Kandidat.

In der kommenden Woche wird Sony die neuen Spiele von PS Plus Essential für Juni 2023 enthüllen. Mittlerweile ist die Liste an PS4- und PS5-Spielen, die sich Fans als nächstes im Abo wünschen, ganz schön lang. Vor allem nach dem PlayStation Showcase gibt es einige Spiele, die es besonders häufig auf den Wunschzetteln die Spieler*innen geschafft haben oder nun stärker erwartet werden.

Im Reddit-Forum veranstalten Fans eine Art Turnier und raten monatlich, welche PS Plus Essential-Spiele in das kommende Monats-Angebot aufgenommen werden. Unter den abgegebenen Tipps befindet sich ein Titel, der jetzt besonders häufig erwähnt wird.

Der Community-Tipp für Juni 2023: Alan Wake Remastered

0:55 Alan Wake Remastered - Neuer Trailer zum Launch der Switch-Version veröffentlicht - Neuer Trailer zum Launch der Switch-Version veröffentlicht

Alan Wake Remastered ist schon länger ein Wunsch der Fangemeinde. Doch gerade nach dem PlayStation Showcase, in dem ein neuer Gameplay-Trailer zu Alan Wake 2 präsentiert wurde, ist die Remastered-Version des Vorgängers wieder auf der Wunschliste nach oben gerückt.

Könnte das sein? Alan Wake Remastered ist vor rund zwei Jahren erschienen und könnte somit mittlerweile in das Alter kommen, in dem sich Spiele für PS Plus Essential qualifizieren.

Allerdings ist der Titel momentan im PS Store bis zum 8. Juni 2023 im Angebot. Die neuen PS Plus-Spiele werden aber schon am 6. Juni 2023 veröffentlicht. Dementsprechend ist es eher unwahrscheinlich, dass der Titel in das PS Plus Essential-Angebot aufgenommen wird.

Weitere Wunschkandidaten für PS Plus Essential im Juni 2023:

Zur Info: Bei den genannten Spielen handelt es sich nur um Erwartungen und Wünsche aus der Community. Die Essential-Spiele werden erst nächste Woche offiziell von Sony enthüllt.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele für Juni 2023 enthüllt?

voraussichtlicher Termin: am Mittwoch, den 31. Mai 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die Spiele verfügbar? Dienstag, der 6. Juni 2023 (zwischen 12 und 13 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PlayStation Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 31. Mai und eine Freischaltung am 6. Juni im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung.

PS Plus Essential im Juni 2023: Gibt es bislang schon Leaks?

Normalerweise sorgt die französische Deals-Webseite Dealabs für die monatlichen PS Plus-Leaks. Für den kommenden Monat gibt es bislang noch keine Tipps. Wir informieren euch, sobald es hierzu neue Erkenntnisse gibt.

Bevor die neuen PS Plus Essential-Spiele erscheinen, solltet ihr euch noch das Angebot aus Mai 2023 sichern:

PS Plus Essential im Mai 2023 PS Plus Essential im Mai 2023: Alle neuen Gratis-Spiele und ihre Downloadgrößen von Eleen Reinke

Der Mai 2023 war mit seinen drei PS Plus Essential-Titeln eher sportlich unterwegs. Wir dürfen gespannt sein, in welche Richtung die kommenden Spiele schlagen werden. Sobald Sony die Spiele ankündigt, erfahrt ihr es auf GamePro.

Was sind eure Wünsche und Tipps? Was nimmt Sony im Juni 2023 in PS Plus Essential auf?