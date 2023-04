PS Plus Essential im Mai 2023: Alle neuen Gratis-Spiele und ihre Downloadgrößen

So viel Platz benötigt ihr für die PS Plus Essential-Spiele im Mai 2023.

Sony hat am Mittwoch mal wieder die neuen PS Plus Essential-Spiele für den kommenden Monat angekündigt. Wenn ihr euch die neuen Titel am Dienstag runterladen wollt, braucht ihr wieder einiges an Speicherplatz – zumindest bei einem der Spiele. Der Twitter-Kanal PlayStation Game Size hat jetzt nämlich die Downloadgrößen aller Mai-Titel geteilt.

So groß sind die PS Plus-Spiele im Mai

Grid Legends Größe auf PS4: 46,646 GB Größe auf PS5: 38,803 GB

Chivalry 2 Größe auf PS4: 23,945 GB Größe auf PS5: 22,401 GB

Descenders Größe auf PS4: 6,682 GB



Ab wann sind die PS Plus Essential-Spiele im Mai 2023 verfügbar? Ihr könnt die neuen Essential-Titel bereits nächste Woche runterladen. Wie gewohnt werden sie in der Woche nach der Ankündigung am Dienstag um die Mittagszeit freigeschaltet. Das ist diesmal also der 2. Mai gegen 12 bis 13 Uhr deutscher Zeit. Wir informieren euch pünktlich, wenn die Spiele live gehen.

Erstes PS Plus Extra/Premium-Spiel für Mai bekannt: Normalerwiese werden die Extra/Premium-Titel erst Mitte des laufenden Monats angekündigt. Diesmal kennen wir aber bereits eines der Spiele, die im Mai zur Spielebibliothek stoßen – und das sogar direkt zu Release:

Wollt ihr mehr zu den neuen Essential-Spielen wissen, haben wir sie euch auch in einem dedizierten Artikel zu PS Plus im Mai 2023 genauer vorgestellt. Für die Kurzübersicht sind hier die Trailer aller neuen Spiele:

