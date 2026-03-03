PS Plus März 2026 - Schnappt euch heute 4 neue Essential-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Heute werden die März 2026-Titel von PS Plus Essential veröffentlicht.

Heute morgen klingelt wieder der PlayStation Plus-Wecker: Denn schon in wenigen Stunden gibt's Spielenachschub für alle Mitglieder des kostenpflichtigen Online-Service von Sony. Wie immer erfahrt ihr hier die voraussichtliche Uhrzeit der Freischaltung der frischen Essential-Spiele.

Wann werden die neuen PS Plus Essential-Spiele veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 03. März 2026 gegen 10/11 Uhr mittags.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Spiele mit eurem aktiven Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten aus der PS Plus-Sparte im PS Store herunterladen könnt.

PlayStation Plus Essential im März 2026 - Alle Bonus-Spiele im Überblick

Wie bereits im Vormonat könnt ihr euch auch im März über insgesamt vier Bonus-Titel bei PS Plus Essential freuen:

Wann werden die Spiele wieder entfernt? Alle vier Titel sind bis Dienstag, dem 07. April 2026, Teil von PS Plus Essential bzw. werden an diesem Tag durch die April 2026-Bonus-Spiele ausgetauscht.

Die PS Plus Essential-Spiele des April 2026-Lineups werden voraussichtlich am Mittwoch davor, am 01. April 2026 um voraussichtlich 17:30 Uhr deutscher Zeit enthüllt.

Und falls ihr ein Extra- oder Premium-Abo besitzt: Die neuen Bonus-Spiele der beiden höheren Abostufen für den Monat März 2026 werden voraussichtlich am 11. März enthüllt und am 17. März im PS Store freigeschaltet.

