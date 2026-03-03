Resident Evil Requiem: Verpasst nicht das Roulette-Rätsel, bei dem ihr einen nützlichen Gegenstand bekommt - aber auch etwas Glück braucht

Eines der unscheinbareren Rätsel in Resident Evil 9 ist mit dem Roulette-Rad verknüpft. Ihr solltet es aber lösen, wenn euch noch ein bestimmtes Item fehlt.

Eleen Reinke
03.03.2026

Grace muss sich schon bei so einigen Rätseln beweisen. Bei dieser optionalen Knobelaufgabe lohnt es sich aber für euch. Grace muss sich schon bei so einigen Rätseln beweisen. Bei dieser optionalen Knobelaufgabe lohnt es sich aber für euch.

In Resident Evil Requiem bekommt ihr es mit allerhand Rätseln zu tun. Nicht jedes Rätsel ist dabei aber direkt als solches erkennbar, so auch beim Roulette-Rad, das ihr Westflügel des Sanatoriums findet. Ihr müsst die Lösung hier nämlich nicht zwingend ausknobeln, um weiterzukommen – es kann sich aber lohnen.

Das steckt hinter dem Roulette-Rad in RE9

Den Salon im Westflügel werdet ihr in den ersten Spielstunden von Resident Evil 9 häufiger besuchen. Immerhin könnt ihr hier Antike Münzen gegen nützliche, dauerhafte Upgrades wie ein größeres Inventar für Grace eintauschen.

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Hier findet ihr auch das Roulette-Rad, das sich bedienen lässt. Dreht ihr es, landet die Kugel immer auf einer von drei möglichen Zahlen: 7, 15 oder 29. Mehr passiert erst einmal nicht.

Falls ihr hier selbst mit den Schultern gezuckt habt und weitergezogen seid, können wir euch nur empfehlen, noch einmal zurückzukommen. Tatsächlich steckt hier nämlich mehr als eine nette Spielerei drin: Schießt ihr nämlich mit der Pistole auf die korrekte Zahl auf dem Tisch und fällt dann die richtige Zahl im Rad, bekommt ihr eine Antike Münze als Belohnung.

Das ist ziemlich nützlich, falls euch noch eine fehlt, um alle Verbesserungen im Salon freizuschalten. Selbst wenn ihr schon genug Münzen habt, solltet ihr die restlichen aber aufheben. Ihr könnt sie nämlich später im Spiel noch weiterverarbeiten.

Der einzige Nachteil bei diesem Rätsel: Es braucht Glück, um die richtige Zahl auszuwählen, wenn ihr auf den Tisch schießt. Ihr müsst nämlich genau die Ziffer wählen, auf der die Kugel im Roulette-Rad landet. Ihr habt also eine Chance von 1/3.

Wie genau ihr das Roulette-Rad löst, erklären wir auf Seite 2 ausführlicher.

