PS Plus Essential im November 2024 ist bekannt: Die neuen Gratis-Spiele bringen bislang unangekündigten Titel über einen der besten Animes aller Zeiten

Die neuen PS Plus-Spiele für November sind jetzt bekannt!

Der November steht an und damit auch die neuen PS Plus Essential-Spiele für den kommenden Monat! Sony hat die neuen Titel diesmal schon knapp eine Stunde vor der üblichen Zeit in einem Blogpost verraten – da in den USA noch Somemrzeit herrscht. Wir stellen sie euch hier einmal vor.

Diese drei Spiele kommen im November 2024 zu PS Plus Essential

Ab wann sind die neuen PS Plus Essential-Spiele verfügbar? Wie gewohnt sind die neuen Bonus-Spiele nicht sofort verfügbar, sondern ihr müsst euch noch ein wenig gedulden. Die Titel werden nämlich stets am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet und am Mittwoch davor angekündigt.

Diesen Monat erfolgt die Freischaltung also am 5. November gegen die Mittagszeit. Wir halten euch wie immer auf GamePro auf dem Laufenden, wann die neuen Spiele da sind.

Das sind die neuen PS Plus-Spiele im November

Hot wheels Unleashed 2

3:35 Hot Wheels Unleashed 2 kommt mit einer Spielzeugkiste voller neuer Spielmodi

Genre : Rennspiel

: Rennspiel Plattformen: PS4, PS5

Ghostwire Tokyo

12:42 GhostWire: Tokyo - Test-Video zum Open-World-Spiel der Evil-Within-Entwickler

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Plattformen: PS4, PS5

Death Note Killer Within

Genre : Multiplayer

: Multiplayer Plattformen: PS4, PS5

Schnappt euch auch noch die "alten" PS Plus-Spiele

Bevor die neuen Spiele live gehen, könnt ihr euch noch die Essential-Titel des Vormonats für eure Spielebibliothek sichern. Hier findet ihr die PS Plus Essential-Spiele aus dem Oktober sowie die aktuellen Neuzugänge bei PS Plus Extra und Premium:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was haltet ihr von den neuen PS Plus Essential-Spielen? Ist für euch etwas dabei?