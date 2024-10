PS Plus Essential im November 2024 - Gratis-Spiele im Anmarsch: Das sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Die neuen PS Plus Essential-Spiele stehen an: Das ist der Termin fürs November-Lineup.

In der nächsten Woche ist es wieder einmal so weit: Die Enthüllung der neuen PlayStation Plus Essential-Spiele steht an. Hier findet ihr Datum und Uhrzeit der Ankündigung der Titel des November 2024-Aufgebots.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele des November 2024-Line-ups enthüllt?

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im November 2024:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 30. Oktober 2024

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Termin/Uhrzeit der Freischaltung der neuen Essential-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 05. November 2024

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 12/13 Uhr mittags

Woher kommen diese Angaben?



In der Regel schaltet Sony die neuen Essential-Spiele am ersten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor. Somit ergeben sich diesmal eben der 30. Oktober 2024 für die Ankündigung und der 5. November 2024 für die Freischaltung. Bei 17:30 Uhr handelt es sich um Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Games für den PlayStation Plus-Service.

Diese PS Plus Essential-Spiele gibt's im Oktober 2024

Wenn ihr mindestens Essential abonniert habt, dann könnt ihr euch aktuell noch folgende Titel herunterladen:

WWE 2K24

Dead Space

Doki Doki Literature Club Plus!

Das Highlight des Monats im Trailer:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und an dieser Stelle ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch fürs November-Lineup von PlayStation Plus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir freuen uns auf eure Antworten!