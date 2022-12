PS Plus Essential 2022 war weniger wert als im Vorjahr, aber dafür kaum plattformexklusiv

Auch 2022 gab es bei Sonys Abo-Service PS Plus wieder jede Menge Titel, die ihr eurer Spielebibliothek hinzufügen konntet. Dafür braucht ihr zwar ein aktives PS Plus-Abo, aber rein vom monetären Wert her lohnt es sich allemal.

Das waren die PS Plus-Spiele 2022 wert

Fast 1.500 Euro steckten 2022 in PS Plus: Wie schon im letzten Jahr haben wir auch diesmal wieder ausgerechnet, auf welchen Wert die Essential-Titel zusammen kommen. 2022 durftet ihr euch über insgesamt 37 Spiele freuen, die zusammen ganze 1.415,63 Euro (Stand: 13. Dezember 2022) wert sind. Zum Vergleich: Die Jahresmitgliedschaft für PS Plus Essential kostet 59,99 Euro. Es lohnt sich also zumindest monetär. Welche der angebotenen Spiele ihr allerdings bereits besitzt oder ob sie euch überhaupt interessieren, ist natürlich eine andere Frage.

Im direkten Vergleich mit dem PS Plus-Wert im Vorjahr bekommt ihr allerdings minimal weniger für euer Geld. 2021 gab es insgesamt 40 Titel mit einem Wert von 1.439,60 Euro. Mit dabei waren im November 2021 allerdings auch drei PSVR-Titel, mit denen ihr nur etwas anfangen könnt, wenn ihr die entsprechende VR-Hardware besitzt. Und auch die PS5-exklusiven Titel haben abgenommen. Während sie im letzten Jahr 319,89 Euro des Gesamtwertes ausmachten, sind es 2022 gerade einmal 49,98 Euro durch zwei Spiele: Ghostrunner und Toem.

Bessere Titel als 2021: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich zudem die Qualität der PS Plus Essential-Spiele etwas gesteigert, zumindest laut Metacritic-Wertung. Während der Durchschnitt im letzten Jahr bei 72 Punkten lag, ist er 2022 auf 78 Punkte gestiegen. Die Titel mit den besten und schlechtesten Wertungen 2022 sind übrigens im gleichen Monat zu PS Plus gekommen: God of War führt die Liste mit 94 Punkten an, während Naruto to Boruto: Shinobi Striker das Schlusslicht mit einer 61er-Wertung bildet.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob und welches Abo sich überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ. Hier stellen wir euch die Modelle, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor. Der obige Trailer gibt euch zudem einen ersten Eindruck zum umgebauten PlayStation-Service.

