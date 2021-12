PS Plus: Die Gratis-Spiele 2021 waren so viel wert wie 24 Mal PS Plus

Wirklich kostenlos sind die in PS Plus enthaltenen Spiele natürlich nicht - immerhin müsst ihr für den Aboservice von Sony zahlen, um auf die Titel Zugriff zu haben. Lohnen kann sich das aber trotzdem, denn dieses Jahr waren nicht nur beliebte Spiele wie Final Fantasy 7 Remake, Days Gone, Control, Battlefield 5 oder A Plague Tale: Innocence dabei - auch monetär geht die Rechnung auf.

Das waren die PS Plus-Spiele 2021 wert

Fast 1500 Euro in PS Plus enthalten: 40 Titel waren dieses Jahr für PS4, PS5 und PSVR bei PS Plus dabei. Zusammengerechnet kommt da einiges zusammen: 1439,60 Euro kosten die Spiele zusammen (Stand: 2. Dezember 2021.) Für die Jahresmitgliedschaft bei PS Plus zahlt ihr derweil 59,99 Euro, sodass sich die Rechnung ziemlich schnell lohnen sollte. Welche der angebotenen Spiele euch überhaupt interessiert haben oder ob ihr einige von ihnen gar schon besizt, ist natürlich ein anderes Thema.

Zumindest laut Metacritic fielen die Spiele größtenteils aber sehr positiv aus. Die durchschnittliche Wertung der PS Plus-Titel beläuft sich auf 72 Punkte. Am besten kommt dabei Final Fantasy 7 Remake mit 87 Punkten weg, während Tennis World Tour mit 45 Punkten mit Abstand das Schlusslicht bildet.

Mehr als 2020: Damit kommt dieses Jahr auch einiges mehr als noch 2020 zusammen. Zum Vergleich, im Vorjahr waren es insgesamt 28 Spiele, die zusammen knapp 620 Euro wert waren.

PS5 lohnt sich: Auch Besitzer*innen einer PS5 bekommen einiges für ihr Geld. Insgesamt 319,89 Euro waren die Spiele wert, die nur für Sonys neueste Konsole verfügbar waren. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass alle, die nur eine PS4 haben, davon nichts zu sehen bekommen.

Das sind die PS Plus-Spiele für Dezember

Was uns für PS Plus-Spiele 2022 erwarten, wissen wir natürlich noch nicht. Bis dahin können wir uns aber zumindest noch die Titel des Monats Dezember schnappen. Welche das sind, findet ihr in unserer Übersicht:

57 7 Mehr zum Thema PS Plus Dezember 2021: Gratis-Spiele für PS4/PS5 jetzt verfügbar

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Alle 20 Spiele im Video: Der untere Trailer zeigt euch, welche 20 Spiele ihr dank PS Plus für PS5 bekommt:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was war euer PS Plus-Favorit 2021 und wie hat euch das Line-up allgemein gefallen?