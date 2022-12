PS Plus Essential hat im Dezember 2022 diesmal nicht drei, sondern im Grunde gleich fünf Titel parat. Denn ihr könnt euch unter anderem auf die Mass Effect: Legendary Edition freuen, die die beliebte Mass Effect-Trilogie enthält. Alle, die mindestens PS Plus-Essential abonniert haben, können sich die Dezember 2022-Titel ab heute ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Die geschätzte Uhrzeit der Freischaltung der PS Plus Dezember 2022-Spiele:

Heute zwischen 12 und 13 Uhr mittags*

*Das ist zumindest der Zeitraum, in dem Sony die PS Plus Essential-Games des neuen Monats in der Vergangenheit stets im PS Store freigeschaltet hat. Wir gehen also davon aus, dass die Dezember-Titel in diesem Zeitraum heute ebenfalls zur Verfügung stehen werden. GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald die Games verfügbar sind.

PS Plus Dezember 2022 - Alle neuen Essential-Spiele für PS4/PS5

Das Highlight in diesem Monat ist die Mass Effect: Legendary Edition. Dabei handelt es sich um eine Remaster-Sammlung der drei Spiele der Shepard-Trilogie. Der untere Trailer zeigt euch, was sich optisch und technisch in den neu aufgelegten Rollenspielen im Vergleich zu den Originalen getan hat:

3:08 Mass Effect: Die 5 größten Änderungen der Legendary Edition

In unserem ausführlichen GamePro-Test zur Mass Effect: Legendary-Edition erklären wir übrigens, warum die Sci-Fi-Rollenspielreihe auch heute noch ein absolutes Muss ist, wenn ihr nach fantastisch geschriebenen Charakteren und einer epischen, emotionalen Geschichte sucht.

Welche Spiele lohnen sich? In diesem ausführlichen GamePro-Artikel stellen wir euch alle neuen Essential-Titel genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, für welches Spiel sich der Download lohnt und für welches nicht:

Wann werden die Extra-/Premium-Spiele angekündigt? Neben neuen Bonus-Titeln, die alle Abonennt*inen des Essential-Tiers im Dezember herunterladen können, gibt es diesen Monat auch für die teureren Abo-Stufen Extra und Premium weitere Spiele. Diese werden voraussichtlich am 14. Dezember 2022 um 17:30 Uhr enthüllt.

