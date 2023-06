PS Plus Essential Spiele für Juni 2023 kommen heute: Das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute erscheinen die PS Plus Essential-Spiele für den Monat Juni 2023.

Wenn ihr mindestens PlayStation Plus Essential abonniert habt, dann könnt ihr euch heute auf eine neue Ladung Bonus-Spiele freuen. Die Essential-Games für den Monat Juni 2023 werden heute Mittag im PS Store freigeschaltet.

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus Juni 2023-Spiele freigeschaltet?

Zwischen 12 und 13 Uhr mittags

Eine konkrete Uhrzeit für die Freischaltung nennt Sony nicht. Wir werden diesen Artikel updaten, sobald die neuen Essential-Games zum Download im PlayStation Store bereitstehen. Ihr werdet die Spiele wie immer in der PS Plus-Sektion im PS Store finden und herunterladen können.

Alle PS Plus-Spiele im Juni 2023 im Überblick

Was genau hinter den neuen PS Plus-Games steckt, erfahrt ihr in der GamePro-Übersicht:

Das Highlight in diesem Monat: Trek To Yomi

0:52 Trek to Yomi feiert den Launch mit einem stylishen Trailer

Wenn ihr Spaß an Ghost of Tsushima hattet, dann solltet ihr euch das filmreife Action-Spiel Trek To Yomi nicht entgehen lassen.

Trek To Yomi ist komplett in schwarz und weiß gehalten und spielt sich im Gegensatz zu Ghost of Tsushima größtenteils in der 2D-Perspektive ab. Kämpfe bestreiten wir dabei ausschließlich in der frontalen Seitenansicht, bei der uns unsere Feinde von zwei Seiten angreifen können. Der obere Trailer zeigt euch, wie genau das aussieht.

Wie gut sich Trek To Yomi spielt, erfahrt ihr in unserem GamePro-Test:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welches der PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Juni 2023 freut ihr euch am meisten und warum?