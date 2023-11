PS Plus Essential: Für einige Spieler gibt's im November 2023 ein ganz anderes Bonus-Game und das ist es

Mafia 2 DE gibt's bald bei PS Plus Essential. Aber nicht überall. In anderen Ländern gibt's dafür ein ganz anderes Spiel im Abo.

Vor wenigen Tagen gab Sony die PS Plus Essential-Spiele bekannt, die alle Abonnent*innen im November 2023 bekommen. Wie es immer mal wieder vorkommt, unterscheidet sich auch diesen Monat das Lineup im deutschen Raum zu dem anderer Länder. Dieses Mal dürfen sich die Spieler*innen im Nahen Osten auf einen anderen Titel freuen. Dafür müssen sie aber auch auf einen verzichten.

Einige PS Plus-Mitglieder bekommen Tropico 5 statt Mafia 2

Wer ein PS Plus-Abo besitzt, darf sich hierzulande im November auf die folgenden Essential-Spiele freuen:

Falls ihr aber viel mehr mit Aufbauspielen anfangen könnt, dürftet ihr dieses Mal wohl etwas neidisch auf das Essential-Lineup von PlayStation Arabia sein. Statt der Mafia 2: Definitive Edition bekommen die Spieler*innen im nahen Osten nämlich mit Tropico 5 ein satirisches Aufbauspiel, das bei unseren Kolleg*innen der GameStar im Test eine 88 abgeräumt hat.

Genre: Aufbaustrategie

Aufbaustrategie Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox 360

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox 360 Erstveröffentlichung: 2014

Darum geht’s: In Tropico 5 schlüpfen wir abermals in die Rolle von El Presidente. Als Diktator bauen wir unsere Herrschaft über mehrere Epochen immer weiter aus – Weltkriege, Wirtschaftskrise und Rebellenaufstände inbegriffen. Neben Forschung und Entwicklung gilt es dabei auch unsere Dynastie zu stärken, in dem wir wichtige Posten unseren Familienmitgliedern zuteilen.

Tropico 5 gibt's dafür bei PS Plus Extra/Premium

Falls ihr gerne einen Abstecher auf die tropische Insel machen würdet, könnt ihr das mit PS Plus trotzdem tun. Wir gehen als PS Plus Essential-Mitglied bei dem Titel zwar leer aus, wer aber PS Plus Extra oder Premium besitzt, kann das Aufbauspiel darüber ohne Zusatzkosten spielen.

Mafia 2 DE, Dragon Ball: The Breakers und Aliens: Fireteam Elite stehen dagegen ab dem 7. November auf euren PlayStations zu Verfügung. Die genaue Uhrzeit ist nicht bekannt, aber schaut Morgen gegen Mittag auf GamePro.de vorbei. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden, genauso wie über die kommenden Extra-Premium-Spiele im November. Ein Spiel ist bereits bekannt. Mehr dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel.

Was sagt ihr zu Tropico 5? Seid ihr froh, dass wir Mafia 2: Definitive Edition bekommen, oder würdet ihr lieber als Diktator unter den Palmen euer Imperium aufbauen?