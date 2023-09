PS Plus Extra/Premium: Das erste Spiel für November 2023 ist jetzt schon bekannt

Das erste November-Spiel für PS Plus Extra/Premium ist offiziell bekannt.

Aktuell müssen wir uns noch ein paar Wochen gedulden, ehe Sony die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Oktober enthüllt. Aber obwohl wir die Titel für den nächsten Monat noch gar nicht kennen, hat Sony jetzt bereits sein erstes November-Spiel in einem offiziellen Blogeintrag verraten. Dabei handelt es sich um einen beliebten Heist-Simulator, der direkt zu seinem Release auf PS5 im Service landet.

Das ist das erste bekannte PS Plus Extra/Premium-Spiel für November 2023

Wann kommt das Spiel in den Service? Am 15. November. Damit erscheint der Titel knapp eine Woche, bevor die restlichen Extra/Premium-Titel planmäßig in den Service wandern. Die sollten nämlich erst am 21. November erscheinen und am 15. November angekündigt werden.

Das ist Teardown

1:41 Der wohl beeindruckendste Zerstörungssimulator kommt endlich auf die PS5

Genre : Simulator

: Simulator Plattform : PS5

: PS5 Release: 15. November (PS5), 21. April 2022 (PC)

Darum geht's: Teardown ist bereits seit letztem Jahr auf PC verfügbar und erfreut sich dort größter Beliebtheit: Ganze 96% positiver Bewertungen hat der Titel dort bei fast 72.000 Reviews. Im Heist-Simulator ist euer Ziel, Überfälle in einem vorgegebenen Zeitrahmen abzuschließen und dabei eine möglichst schnelle Route zwischen Missionszielen zu planen.

Das tut ihr unter anderem, in dem ihr alles, was sich euch in den Weg stellt, einfach plattmacht. In Teardown könnt ihr nämlich so ziemlich die komplette Umgebung dem Erdboden gleichmachen. Abseits des Story-Modus könnt ihr euch außerdem im Sandbox-Modus mit der Physik des Spiels austoben.

PS Plus Essential für Oktober 2023 ist bekannt

Während wir uns für die Extra/Premium-Titel des nächsten Monats noch etwas gedulden müssen, kennen wir zumindest bereits die PS Plus Essential-Spiele, die Sony ebenfalls frisch angekündigt hat. Welche drei Titel im Oktober dabei sind, könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Oktober 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was haltet ihr vom ersten PS Plus Extra/Premium-Spiel im November? Werdet ihr einmal reinschnuppern oder habt es auf PC gar schon gespielt?